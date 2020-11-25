ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в выступлении в Госдуме.

"У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля, у нас есть возможности, мы говорим об этом пространстве снижать процентные ставки", - сказала Набиуллина.

Кроме того, она подчеркнула, что сейчас нет необходимости применять для регулирования денежно-кредитной политики различные нестандартные инструменты Банка России, которые могли бы обернуться далеко идущими инфляционными последствиями.

Ключевая ставка сейчас находится на уровне 4,25% годовых. ЦБ больше года проводил цикл снижения ключевой ставки, она за это время упала на 3,5 процентного пункта. Последнее снижение ставки произошло в июле, с тех пор два раза регулятор оставлял ее без изменений. Руководство ЦБ при этом неоднократно заявляло о наличии пространства для нового снижения ставки.

Последнее в этом году заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 18 декабря.