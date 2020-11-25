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Рубрика: Экономика

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Центры занятости станут кадровыми агентствами
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Службы занятости перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут их на новый стандарт обслуживания граждан, рассказали "Российской газете" в минтруде. Они должны помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю, пояснили в ведомстве. Внедряться такой стандарт будет поэтапно. Ежегодно он будет корректироваться с учетом меняющихся потребностей рынка труда.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что до конца 2023 года все службы занятости будут модернизированы. Планируется их полное переоснащение, а также переобучение сотрудников - новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тысяч человек в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год.

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Министр также отметил, что благодаря единой цифровой платформе максимальное количество услуг они будут предоставлять в электронном формате, а также смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

61 регион затронет реформа центров занятости в следующем году

Службы занятости в новом качестве появятся в 61 регионе в 2021 году, в 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а в 2023 году заработают по всей России, сообщили в минтруде.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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