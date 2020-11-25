Диего Марадона подарил Аргентине надежду

Марадона, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, помог Аргентине выиграть чемпионат мира в 1986 году, что стало вершиной его блестящей карьеры.

Он начинал играть в клубном футболе за аргентинскую "Бока Хуниорс", команду-любимицу жителей беднейших районов Буэнос-Айреса. Коренастый, хорошо сбитый, атлетичный игрок, классический "десятка-плеймейкер", в конце 1980-х он перебрался в Старый свет, где выступал за итальянский "Наполи", испанскую "Барселону" и в конце карьеры - за "Севилью". Миллионы болельщиков во всем мире обожали его за неповторимые обводки, хитрые пасы и точные удары.

Марадона запомнился многим своим голом, забитым рукой, в игре, которая выбила Англию с чемпионата мира 1986 года, выигранного Аргентиной. Сам он называл этот гол забитым "рукой Бога". А всего за четыре года до этого между Аргентиной и Великобританией случилась Фолклендская война - вооруженный конфликт за две британские заморские территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова. Война, продлившаяся десять недель и завершившаяся унизительным разгромом Аргентины.

И этот матч, тогда, в 1986 году, на чемпионате мира в Мексике, который смотрело больше миллиарда человек, приобрел политический оттенок. Он навсегда вошел в мировую историю "рукой Бога" и кадрами, когда аргентинская "десятка" праздновал свой забитый гол как ребенок, еле сдерживая слезы на глазах. Капитан сборной Аргентины на том памятном мундиале забил пять голов и отдал пять голевых передач. Он был безупречным во всем, самым динамичным и захватывающим игроком на турнире. Второй гол в этой встрече, выигранной Аргентиной со счетом 2:1, он забил, обойдя двух игроков, прорвался еще мимо двух защитников англичан, обошел вратаря Питера Шилтона, и катнул мяч в пустые ворота. Это была потрясающая демонстрация мастерства в сочетании с храбростью, и неудивительно, что этот матч до сих пор называют "игрой века". Этими голами и победой на чемпионате мира Марадона вдохновил свою морально опустошенную после поражения в Фолклендской войне страну, когда в качестве капитана он продемонстрировал такой уровень вдохновения, мастерства, креативности, силы и воли к победе, которых, возможно, не было ни до, ни после ни у одного футболиста в мире.

"Был жаден до жизни. Играл как инопланетянин", - вот один из комментариев пользователей соцсетей на смерть кумира миллионов. В составе сборной Аргентины он провёл 91 матч и забил 34 гола. Марадона - лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Пять раз признан футболистом года в Южной Америке. Дважды входил в символические сборные чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба "Бока Хуниорс". Двукратный чемпион Италии в составе "Наполи". Этот клуб, который до победы в серии "А" в 1987 году находился в тени "Ювентуса", "Милана" и "Интера", объявил в 2000 году, что выводит из обращения футболку под номером 10, под которой играл Диего.

Диего Армандо Марадона родился в Буэнос-Айресе 30 октября 1960 года. Он был вундеркиндом и, присоединившись к Los Cebollitas, молодежной команде Argentinos Juniors, в возрасте 10 лет сыграл ключевую роль в их невероятной победной серии из 136 игр. Он дебютировал за взрослую команду этого клуба незадолго до своего 16-летия.

Вскоре после этого - 27 февраля 1977 года - Марадона дебютировал за сборную Аргентины, выйдя на замену на 65-й минуте в товарищеском матче против Венгрии на "Ла Бомбонера", домашнем стадионе "Бока Хуниорс", в состав которого Марадона влился в 1981 году. Он провел всего один сезон в команде, но за это время забил ошеломляющий гол, совершив сольный проход через полполя, обыграв полкоманды главных соперников "Боки" "Ривер Плейт" и помог "Хуниорс" выиграть чемпионский титул.

Марадона вскоре стал объектом внимания крупнейших клубов Европы, и в 1982 году, выступив на своем первом чемпионате мира в Испании, он перешел в "Барселону" за невероятный для того времени контракт в 8 миллионов долларов. Он изо всех сил пытался показать свою лучшую форму, выступая за каталонцев, но не смог сделать этого, отчасти из-за перелома лодыжки, который он получил в сентябре 1983 года после подката "Мясника из Бильбао" Андони Гойкоэчеа. Марадона выздоровел и в 1984 году перешел в "Наполи". Два года спустя в Мексике прошел тот самый чемпионат мира.

Марадона выписался из больницы 11 ноября, всего через восемь дней после того, как ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Легенду футбола увезли из частной клиники Olivos на глазах сотен поклонников и репортеров, которые пытались разглядеть его за стеклами машины скорой помощи. Тогда адвокат Марадоны Матиас Морлахас сказал, что его 60-летний клиент продолжит лечение от алкогольной зависимости. Ожидалось, что Диего будет жить в доме рядом со своими старшими дочерьми. Марадона, который в последнее время был спортивным менеджером аргентинского клуба Gimnasia y Esgrima, после ухода из большого футбола несколько раз попадал в больницу.

Он чуть не умер от сердечной недостаточности, вызванной кокаином, в 2000 году и прошел годы реабилитации. Считается, что на кокаин его подсадила итальянская мафия Каморра в конце 1980-х, в те годы, когда он помог неаполитанскому "Наполи" впервые в истории выиграть скудетто - чемпионат Италии. В 1991 году руководство "Наполи" на 15 месяцев отстранило его от футбола после положительного результата теста на кокаин. Позже в том же году он был арестован в Буэнос-Айресе за хранение полкилограмма кокаина и приговорен к 14 месяцам лишения свободы условно. Впрочем, несмотря на все его грехи, популярность в Неаполе была такой, что после каждой игры фанаты несли его от выхода со стадиона к машине на руках. Кстати, в онлайн-голосовании болельщиков, определявших лучшего футболиста XX века, Марадона безоговорочно занял первое место, набрав более половины голосов. Это лишний раз говорит о том, как в мире любили этого гения футбола и бунтаря по жизни.

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В начале 1990-х годов "бурный роман с кокаином" продолжился. В 1994 году Марадона вернулся в состав национальной сборной Аргентины, попав в заголовки газет по всему миру из-за крика в объектив камеры после гола в ворота Греции. Однако вскоре турнир для него подошел к концу - у Диего оказался положительный результат теста на наличие в организме эфедрина. Ему запретили играть в сборной на 15 месяцев, и он закончил международную карьеру. В 1995 году вернулся в "Бока Хуниорс", но два года спустя провалил тест на наркотики в третий раз за шесть лет, что положило конец его игровой карьере. В 2014 году Марадона сказал о своем употреблении наркотиков: "Я дал своим оппонентам большое преимущество. Вы знаете, кем я мог бы стать, если бы не принимал наркотики?". В 2000 году после страшного сердечного приступа великий Диего был настолько плох, что лечить его отказывались ведущие аргентинские и европейские клиники. Вылечили Марадону от наркотической зависимости кубинские врачи. Бунтарь по жизни приехал на Остров свободы по личному приглашению революционера по жизни и также бунтаря Фиделя Кастро. "Для меня он - бог", - сказал знаменитый футболист о команданте. Лидер кубинской революции приезжал навестить легенду футбола в медицинский центр Ла Прадера. Немощного, выглядевшего глубоким стариком, 40-летнего аргентинца подняли на ноги, за несколько месяцев, на пляже, под теплым кубинским солнцем вывели из ослабленного организма токсины, которые пропитали его. Марадона ожил, воспрял духом и больше никогда не прикасался к наркотикам. Впоследствии он проходил еще один курс реабилитации на Кубе и настолько проникся духом кубинской революции, что сделал на своем теле татуировки с изображением Че Гевары и Фиделя Кастро. "Меня часто обвиняют в том, что я коммунист. Нет. Я - фиделист", - однажды заявил журналистам Диего Марадона.

Дружба Кастро и Марадоны продолжалась больше десяти лет. В октябре 2005 года Диего прибыл на Кубу в качестве… журналиста одного из аргентинских телеканалов и, пользуясь дружбой с Фиделем, взял у него интервью для своей программы "Ночь с десятым номером", под которым Марадона играл на протяжении всей своей футбольной карьеры. Кубинская революция, политика, футбол, Че Гевара, Джордж Буш - беседа Марадоны и Кастро продолжалась пять часов. И хотя в эфире аргентинского "Канала 13" было показано лишь 12 минут записи, об этом интервью говорили во всем мире. А 14 апреля 2013 года Кастро встретился с Диего Марадоной, который совершил остановку на Кубе по пути из Венесуэлы, где он выступал в поддержку преемника Уго Чавеса Николаса Мадуро. Как сообщили местные СМИ, "две легенды обнялись как старые друзья и долго оживленно беседовали друг с другом". Кстати, Марадона был одним из немногих, кто присутствовал рядом с самыми близкими членами семьи Фиделя на кладбище в Сантьяго, когда Рауль Кастро поместил капсулу с прахом брата в огромный камень-надгробие…

В 2017 году он сказал знакомому журналисту, что не принимал наркотики 13 лет и чувствует себя "отлично". Но расставшись с кокаином, он попал в алкогольный плен. В 2005 году перенес операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть, а через два года был снова госпитализирован из-за алкогольного гепатита. Он также заболел на последнем чемпионате мира в России, где его засняли, когда он потерял сознание в VIP-ложе во время матча Аргентины с Нигерией. Тогда Марадона признался, что накануне этой игры выпил все вино из запасов сборной. Марадона успел потренировать национальную команду Аргентины, когда в ней заблистал Лионель Месси. Он руководил национальной командой в течение двух лет, в том числе на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, где команда, в состав которой входили Хуан Себастьян Верон, Карлос Тевес и Лионель Месси, вышла в четвертьфинал. Год спустя, оставив пост в национальной сборной, он возглавил дубайский клуб Al-Wasl.

Ни наркотики, ни спиртное не могли затмить таланты Марадоны на поле, которые на пике его карьеры казались болельщикам почти сверхъестественными. Болельщика не проведешь. Поэтому нет никаких вопросов, почему именно Марадона выиграл всенародное голосование на звание лучшего футболиста прошедшего столетия. В своем последнем матче он уходил с поля, улыбаясь и словно показывая, как он наслаждается жизнью и свободой...