Два российских музыканта номинированы на премию Grammy-2021

Названы все претенденты на музыкальную премию Grammy-2021. Она будет вручена в 84 номинациях, причем в двух из них представлены российские исполнители.

Полный список претендентов был оглашен на официальном сайте в формате видеоконференции. На наибольшее число номинаций претендует певица Бейонсе - у нее их восемь. В том числе и в самых престижных категориях - "Запись года" и "Песня года"(за трек Black Parade), "Лучшее выступление в стиле R&B") и других.

Важно, что хорошие шансы на победу в двух номинациях имеют и россияне. Пианист Даниил Трифонов выдвинут на Grammy в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки". Конкретно, за исполнение музыки Сергея Рахманинова и альбом Destination Rachmaninov - Arrival.

А российский дирижер Максим Емельянычев номинирован в категории "Лучшая оперная запись" - за оперу Гендлеля "Агриппина", вместе с коллективом Il Pomo D'Oro, главным режиссером которого он является еще с 2016 года.

Жаль, что Леонид Агутин, который претендовал сразу на пять номинаций, после голосования академиков Национальной академии искусства и звукозаписи США (ответственной за вручение премии Grammy) в итоге не был заявлен ни в одной. Хотя накануне выиграл в категории World Music конкурса Songwriting Competition - ежегодного международного соревнования лучших композиторов и авторов песен…

Но зато его сильный альбом 2020 года La Vida Cosmopolitia (этот релиз и треки с него претендовали на Grammy) был оценен уже новой аудиторией в Европе и США.

Кстати

63-я церемония вручения премии Grammy состоится 31 января 2021 года.