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25.11.2020 08:40
Рубрика: Спорт

Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал поражение от "Лацио" в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE

Во вторник "Зенит" в Риме уступил местному "Лацио" со счетом 1:3 и лишился шансов на выход из группы. Автором единственного гола в составе чемпиона России стал Артем Дзюба. После матча он заявил, что поражение было обидным.

Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE
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"Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с "Лацио" можно играть, и это обидно", - приводит слова Дзюбы сайт клуба.

По мнению нападающего, одной из проблем клуба в Лиге чемпионов стал менталитет. "Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется", - сказал он.

Дзюба отметил, что нашим клубам следует играть более компактно и агрессивно, включаться в игру надо с первой же секунды после стартового свистка.

Также он высказался относительно шансов на третье место в группе. "Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну", - сказал Дзюба.

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