Электрогрузовик Tesla Semi получит рекордный запас хода

Электрический грузовик Tesla Semi на одной зарядке сможет проезжать до 1000 километров. Топовую версию модели планируется оснастить сразу четырьмя электромоторами.

Как сообщает Electrek со ссылкой на главу компании Илона Маска, столь рекордного запаса хода удастся достичь за счёт модернизированных аккумуляторов и новых технологий специалистов Tesla.

"Получить запас хода в 500 километров, я думаю, довольно легко, при условии, что фура везёт груз весом 40 тонн. Для дальних перевозок мы сможем увеличить запас хода до 800 километров и в дальнейшем до 1000 километров", - заявил Илон Маск.

В 2017 году сообщалось, что "дальнобойность" базового Semi будет составлять 500 км, в максимальном исполнении - 800 км. Первый вариант будет стоить 150 000 долларов (примерно 11 350 000 рублей по текущему курсу), второй - 180 000 долларов (13 620 000 рублей). До 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 5 секунд, с 40-тонным прицепом уже за 20 секунд.

Начать серийное производство Tesla Semi планировалось в 2019 году, но массовый выпуск электрогрузовика перенесли на 2021 год.