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25.11.2020 14:46
Рубрика: Коммерческий транспорт

Электрогрузовик Tesla Semi получит рекордный запас хода

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Электрический грузовик Tesla Semi на одной зарядке сможет проезжать до 1000 километров. Топовую версию модели планируется оснастить сразу четырьмя электромоторами.

Фото: скриншот с youtube.com
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Как сообщает Electrek со ссылкой на главу компании Илона Маска, столь рекордного запаса хода удастся достичь за счёт модернизированных аккумуляторов и новых технологий специалистов Tesla.

"Получить запас хода в 500 километров, я думаю, довольно легко, при условии, что фура везёт груз весом 40 тонн. Для дальних перевозок мы сможем увеличить запас хода до 800 километров и в дальнейшем до 1000 километров", - заявил Илон Маск.

В 2017 году сообщалось, что "дальнобойность" базового Semi будет составлять 500 км, в максимальном исполнении - 800 км. Первый вариант будет стоить 150 000 долларов (примерно 11 350 000 рублей по текущему курсу), второй - 180 000 долларов (13 620 000 рублей). До 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 5 секунд, с 40-тонным прицепом уже за 20 секунд.

Начать серийное производство Tesla Semi планировалось в 2019 году, но массовый выпуск электрогрузовика перенесли на 2021 год.

#Tesla