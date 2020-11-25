ФНС опровергла рост налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

Федеральная налоговая служба опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о росте коэффициента к транспортному налогу (налога на роскошь) на автомобили дешевле 3 млн рублей. Об этом говорится в релизе ФНС, поступившем в "Российскую газету".

В ФНС напоминают, что повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога учитывается для автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей. Коэффициент 1,1 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более трех лет. Коэффициент 2 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более пяти лет.

Коэффициент 3 применяется к легковым автомобилям средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более двадцати лет.

В ФНС подчеркивают, что понятие "средняя стоимость легкового автомобиля" в Налоговом кодексе не предусмотрено. При этом порядок расчета средней стоимости легковых машин для исчисления налога определяется Минпромторгом. Порядок начисления не пересматривался с 2014 года.