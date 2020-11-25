Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.11.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Bayon: анонсирован самый доступный кроссовер марки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai сообщила, что новый кроссовер B-сегмента будет называться Bayon. Его выход на рынок запланирован на 2021 год.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Какие новинки привезет Hyundai в Россию в 2021 году

"Новый автомобиль B-сегмента станет самой доступной моделью в нашей SUV-линейке. Это отличная возможность удовлетворить запросы более широкой аудитории клиентов в Европе и расширить наше предложение в крайне популярном сегменте", - прокомментировал Андреас-Кристоф Хофманн, вице-президент по маркетингу и продукту в Hyundai Motor Europe.

Новинка не стала исключением, и название было дано в честь одного из географических объектов: города Байонна, расположенного на юго-западе Франции.

Более подробная информация о Hyundai Bayon будет опубликована в ближайшее время. Кроссовер будет представлен в первом полугодии следующего года.

#Hyundai