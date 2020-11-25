Hyundai Bayon: анонсирован самый доступный кроссовер марки

Компания Hyundai сообщила, что новый кроссовер B-сегмента будет называться Bayon. Его выход на рынок запланирован на 2021 год.

"Новый автомобиль B-сегмента станет самой доступной моделью в нашей SUV-линейке. Это отличная возможность удовлетворить запросы более широкой аудитории клиентов в Европе и расширить наше предложение в крайне популярном сегменте", - прокомментировал Андреас-Кристоф Хофманн, вице-президент по маркетингу и продукту в Hyundai Motor Europe.

Новинка не стала исключением, и название было дано в честь одного из географических объектов: города Байонна, расположенного на юго-западе Франции.

Более подробная информация о Hyundai Bayon будет опубликована в ближайшее время. Кроссовер будет представлен в первом полугодии следующего года.