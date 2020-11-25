Инфекционист назвал условие выхода на плато по COVID-19

Соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток - необходимое условие успешной борьбы с коронавирусом и выхода на плато. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Однако многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей, что мешает прогрессу в борьбе с COVID-19. Врач уверен, что в данной ситуации необходим комплексный подход, а также активная разъяснительная работа - нужно доступным языком объяснять гражданам важность соблюдения мер профилактики. "Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать", - заявил Викулов в интервью радио Sputnik.

Он также напомнил, что в ряде случаев важно для защиты от инфекции носить не только маски, но и перчатки. Они необходимы при контакте с поверхностями. Например, при использовании банкоматов, кнопки которых могут быть загрязнены даже вне пандемии.

Ранее инфекционисты определили пик заразности коронавируса. Масштабный метаанализ вирусной нагрузки SARS-CoV-2 показал, что инфицированный им человек наиболее заразен для окружающих в течение пяти дней после появления первых симптомов. При этом, несмотря на высокую нагрузку вирусной РНК, после девятого дня с момента появления симптомов живой вирус выделить не удалось.