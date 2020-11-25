Исследование: из-за электронных помощников водители теряют концентрацию

Чем больше в машине "электронных помощников", тем чаще водители убирают руки с руля и отвлекаются на гаджеты. Такие очевидные вещи подтвердило свежее исследование Страхового института дорожной безопасности и Массачусетского технологического института (США).

Исследователи в течение месяца изучали поведение двух групп водителей. Одна группа, состоящая из 10 испытуемых, управляла Range Rover Evoque, который был оснащен адаптивным круиз-контролем (ACC) - система поддерживает скорость и дистанцию, заданную водителем. Другая группа, также из 10 испытуемых, управляла Volvo S90 ACC. Эта машина, вдобавок к адаптивному круиз-контролю получила еще и систему удержания заданной полосы движения (Pilot Assist).

Поначалу водители управляли автомобилями одинаково внимательно вне зависимости от того, используется ли полностью ручной режим управления, круиз-контроль или Pilot Assist. Но уже через месяц, привыкнув к электронным помощникам, они начали убирать обе руки с руля, залезать в смартфон, копаться во время движения в настройках автомобиля. Водители Range Rover нарушали дисциплину в два раза чаще, а те, кто управлял более продвинутым Volvo - в 12 раз чаще!

Исследователи напоминают, что такие системы как Pilot Assist, Tesla Autopilot, Cadillac Super Cruise, Mercedes-Benz Intelligent Drive не предназначены для замены водителя. Они не могут справиться со многими дорожными ситуациями, поэтому водитель всегда должен держать ситуацию под контролем, не поддаваясь ложному чувству безопасности.

Также эксперты считают, что нужно срочно обязать производителей устанавливать системы, следящие за тем, чтобы водитель не отвлекался от управления, иначе на дорогах начнется настоящая бойня. Вместе с тем предыдущие исследования показали, что адаптивный круиз-контроль - полезная штука, помогающая избежать многих аварий.