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25.11.2020 20:01
Рубрика: В мире

"Смотрите, это же Меркель"

Двойник Ангелы Меркель празднует 15-летие нахождения канцлера ФРГ у власти
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Пятнадцатилетие Ангелы Меркель во главе федерального правительства Германии в эти дни празднует не только она сама, но и ее "официальный" двойник - полька Уршула Ванецка.
AP Фото: Так выглядит двойник Ангелы Меркель - полька Уршула Ванецка. AP Фото: Так выглядит двойник Ангелы Меркель - полька Уршула Ванецка.
AP Фото: Так выглядит двойник Ангелы Меркель - полька Уршула Ванецка.

Мимика, жесты, походка, костюмы, сумки и обувь - все это, уже не говоря о внешности Уршулы Ванецки, вводит в заблуждение даже тех, кто знаком с Меркель лично. А ведь еще 15 лет назад никто не мог предположить, что скромная польская эмигрантка, переехавшая в ФРГ в 1985 году и работавшая консультантом по налогам в Зауэрланде, скоро не сможет ходить по улицам, не привлекая к себе внимания прохожих.

Фото: REUTERS
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По ее словам, все началось с того, что в 2005 году подруги уговорили ее принять участие в традиционном карнавале. Она собиралась переодеться в сари, заказала его в Индии, но он ей не подошел, нужно было срочно сделать костюм из того, что есть под рукой. Уршула решила изобразить известного политика, лидера союза ХДС/ХСС Ангелу Меркель. Ее подруги смеялись, что для этой роли ей не нужно даже менять прическу, а после карнавала уговорили польку отправить свое фото в агентство дублеров. Пани Ванецка уверяет, что, получив ответ "сходство незначительное", вздохнула с облегчением и продолжила жить своей жизнью. Но в 2013 году - во время очередной избирательной кампании - в ее доме зазвонил телефон. "Вы действительно похожи на канцлера ФРГ?" - спросил ее Йоханн Флорштедт, по сей день остающийся менеджером Уршулы Ванецки.

"События развивались стремительно", - признается полька. Все эти годы она снимается в фильмах и сериалах, позирует фотографам. В Берлин из своего города ездит только первым классом - не потому, что любит комфорт, а потому, что достаточно одного восклицания "Смотрите, это же Меркель!", и в ее вагон сбегается весь поезд. Когда она возвращается со съемок загримированной, таксисты учтиво спрашивают: "Куда вас отвезти, фрау канцлер?". Единственное, что выдает ее - легкий польский акцент. Но ведь и у Меркель польские корни - ее дедушка был поляком.

Пани Ванецка тщательно выбирает мероприятия, в которых примет участие, чтобы не испортить имидж канцлера ФРГ

У этой медали есть и обратная сторона - двойнику приходится делить с оригиналом не только победы, народную любовь и признание, но и поражения, разочарование, гнев толпы. В 2015 году, когда в результате политики Меркель в Германию хлынула волна беженцев из стран Африки и Ближнего Востока и в стране все громче критиковали канцлера, Ванецка отказывалась от множества предложений. "Из страха. Я перестала ездить на ярмарки, выставки. Боялась толпы. Хорошо, что меня всегда сопровождал муж", - признавалась она корреспондентам немецкого информационного сервиса Deutsche Welle. По словам польки, ей пришлось "научиться жить с Меркель". Она тщательно выбирает мероприятия, в которых примет участие, чтобы не испортить имидж канцлера ФРГ. Однако несколько лет назад она прославилась на весь мир отнюдь не ангельским поведением: Ванецки приняла участие в рекламе журнала для сексуальных меньшинств. Фото, на котором "Ангелу Меркель" нежно обнимает девушка в полупрозрачном пеньюаре, облетело весь мир, а в Германии вызвало большой общественный резонанс, ведь глава правительства является противником однополых браков. "Меня волновало не что скажет мой муж, а что подумает канцлер", - рассказывала она журналистам. Но, несмотря на то, что своей карьерой полька обязана карьере Меркель, узнав, что в 2021 году фрау канцлер собирается на покой, пани Ванецка обрадовалась. За эти годы они обе очень устали.

Тем временем

В среду в ворота берлинского ведомства канцлера врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами. В результате инцидента была повреждена металлическая ограда. Полиция задержала 54-летнего водителя. В этот день Меркель собиралась провести видеоконференцию с главами федеральных земель, посвященную мерам по противодействию коронавирусу. Полиция устанавливает была ли авария преднамеренной.

"Вы проклятые убийцы детей и стариков", - написал антиглобалист на машине, после чего протаранил ворота ведомства канцлера в Берлине. Фото: REUTERS
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