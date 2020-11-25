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25.11.2020 08:07
Рубрика: Легковые авто

Какие ловушки устраивают мошенники на дорогах

Текст: Майя Бирюкова
Мошенники на дорогах разыгрывают все новые ситуации, чтобы развести водителя на деньги. И если раньше в ходу были различные "спектакли" с несколькими действующими лицами, то сейчас дело нередко доходит до спровоцированных аварийных ситуаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большое распространение в последнее время получает схема с размещением препятствий на дороге. На участке, где можно двигаться с высокой скоростью, но при этом отсутствуют камеры, кладется булыжник, одна из сторон которого превышает 15 см.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В темное время суток серый камень плохо различим. Если водитель наедет на него колесом, то скорее всего пробьет покрышку и сомнет штампованный диск.

Если булыжник пройдет между колес, то раздастся сильный грохот. Будут сильно поцарапаны стабилизатор поперечной устойчивости, подрамник двигателя, рычаги, пишет aif.ru. При любом варианте водитель встанет на обочину, чтобы посмотреть, что произошло.

В этот момент на дороге появится эвакуатор, владелец которого непременно предложит свои услуги по транспортировке до ближайшей мастерской. Не забудет он рассказать и пару-тройку устрашающих историй про вытекшее масло и прочие неприятности.

В мастерской постараются сделать так, чтобы ремонт вышел подороже. Встреча с булыжником может обойтись несколькими десятками тысяч.

Есть и другая похожая схема с заманиванием в мастерскую. Люди из поравнявшейся на трассе машины активно подают знаки, чтобы водитель остановился. Как только это произойдет, они расскажут, что из выхлопной трубы идет черный дым. А когда водитель откроет капот, на раскаленный двигатель мошенники незаметно прыснут масла.

Фото: iStock
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Едкий дым тут же убедит владельца автомобиля в необходимости ремонта. А тут и дружественный эвакуатор появится в поле зрения. Дальше - все как в первом случае. Иногда сотрудники мастерской даже добавят исправному автомобилю поломок, чтобы сделать работы подороже.

Еще одна схема пришла в Россию из США и Латинской Америки. На парковке мошенники помещают пустую пластиковую бутылку в арку колеса горлышком наружу. Как правило, это делают с правой стороны автомобиля, чтобы водитель не заметил посторонний предмет.

После начала движения бутылка начинает сминаться, издавая страшные звуки. Водитель останавливается и в панике бежит смотреть, что случилось. Как правило, он забывает при этом запереть дверь и оставляет ключ в замке зажигания. Мошенники пользуются этим моментом, запрыгивают в салон и уезжают.

#авто