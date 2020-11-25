Косачев: У России есть все инструменты для защиты своих границ

Сенатор считает, что неправомерный заход судна в российские территориальные воды - "это демонстрация силы, это демонстрация неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере". По мнению Косачева, Вашингтон таким образом стремится "продемонстрировать флаг" и показать,"кто тут главный".

Россия, подчеркнул он, не признает таких методов и будет защищать свои интересы. "Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, которые и были продемонстрированы для защиты наших национальных интересов", - заявил парламентарий.

Косачев также напомнил, что границы России в акватории залива Петра Великого закреплены в международной конвенции по морскому праву 1982 года, а США - единственная крупная морская держава, которая не признает этот документ.

При этом похожие провокации корабли США осуществляют и в отношении других стран, так, Китай периодически выражает протест против действий ВМС США в водах, которые считают своими, добавил он.