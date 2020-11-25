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25 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 357-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 25 ноября 2020 г.
Опубликован 25 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на выезд группы учащихся "Академии футбола Крыма" для участия в практических занятиях по профессиональной подготовке (тренировочные сборы с проведением контрольных игр), которые пройдут в городе Краснодар с 28 ноября 2020 года по 1 декабря 2020 года, в рамках "Плана физкультурных и спортивных мероприятий" АНО "Академия футбола Крыма" и в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта "футбол", а также на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

в пункте 6:

слова "до 1 декабря 2020 года" заменить словами "до 15 января 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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