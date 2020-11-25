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25.11.2020 01:35
Рубрика: Власть

Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19

Оснований для введения по России новых жестких мер из-за коронавируса, в том числе "локдауна", нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что в регионах ситуация сильно отличается.

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Не требуется и нового закрытия российских границ, уже введены достаточно серьезные ограничения на передвижение граждан. "Устанавливать дополнительные барьеры, на мой взгляд, излишне", - заявила Матвиенко в интервью "Известиям".

Она также отметила, что нельзя забывать о гражданах, которым срочно необходимо въехать в Россию или покинуть ее. По договоренности с другими странами нужно поддерживать сообщение и помогать людям в решении их острых жизненных проблем, подчеркнула Матвиенко.

Ранее спикер Совета Федерации заявляла о том, что доверие, солидарность и взаимная ответственность помогают россиянам в борьбе с пандемией коронавируса. По ее словам, очевидно, что именно сплоченность граждан России, понимание того, что от действий каждого зависит наше общее будущее, помогает при всех сложностях достойно противостоять вирусу. "Хочется верить, что и после завершения пандемии мы не забудем этот урок", - добавила она.

Власть Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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