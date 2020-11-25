Матвиенко отметила ключевую роль Путина в достижении соглашения по Карабаху

Соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутое лидерами России, Азербайджана и Армении, является беспрецедентным, и ключевую роль здесь сыграл президент РФ Владимир Путин. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, оперативно принятое решение о вводе миротворческих сил в зону конфликта остановило боевые действия, кровопролитие, что было самым главным. Сейчас любое неосторожное слово может снова привести к обострению ситуации. "Нужно убрать эмоции и делать все для того, чтобы перемирие сохранялось", - подчеркнула Матвиенко в интервью "Известиям".

Она также рассказала, что граждане, проживающие в зоне конфликта, с теплотой и благодарностью относятся к российским миротворцам и, соответственно, к действиям России и ее президента. "Учитывая наши исторические связи с армянским и азербайджанским народами, к нам есть доверие. А доверие - самое главное в таких сложных вопросах, как урегулирование конфликта", - заключила Матвиенко.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжались, несмотря на все усилия примирить стороны. Девятого ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.