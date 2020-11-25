МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

В России могут пересмотреть перечень ошибок из-за которых может быть остановлен экзамен на получение прав. Данное предложение содержится в проекте приказа МВД России об утверждении административного регламента экзаменов.

Их число предлагается сократить с 17 до 15. Экзамен будет прекращен, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 - ред.) пунктов экзаменационного листа", - цитирует документ РИА Новости.

При этом по новому регламенту, в перечень грубых ошибок предлагается добавить использование во время движения телефона и (или) иного средства связи. Кроме того, в список нарушений, при которых экзамен прерывается, включен не пристегнутый ремень безопасности. Сейчас эта ошибка относится к категории средних.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

Ранее в МВД предложили ужесточить условия выдачи прав тем, кто попадался нетрезвым за рулем. Водителей, привлеченных за управление в нетрезвом виде, у которых не было прав, не допустят к экзаменам в течение года. Это заложено в проекте поправок в закон "О безопасности дорожного движения", которые МВД внесло в правительство для рассмотрения на рабочей группе по "регуляторной гильотине".