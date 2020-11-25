Назван диагноз госпитализированного Александра Ширвиндта

Назван точный диагноз попавших в госпиталь 86-летнего Народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта и его жены Натальи Белоусовой.

Как передает KP.RU, у супругов - вирусная пневмония.

Уточнено: самочувствие худрука Московского Театра Сатиры ухудшилось 23 ноября. Прибывшая на вызов бригада скорой диагностировала артисту пневмонию и отвезла его в 52-ю больницу.

Несколько дней Ширвиндту и Белоусовой предстоит провести в госпитале.

Ранее Михаил Ширвиндт, сын актера, заявил, что у отца болезнь протекает в легкой форме, и поводов для паники нет.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер также подчеркивает, что у Ширвиндта "не тяжелое состояние". "Вчера разговаривал с Александром Анатольевичем по телефону. Он шутит в свойственной ему манере", - уверяет Варшавер. Опровергая информацию о том, что Ширвиндт был помещен в реанимацию.

"Да, у него пневмония, она бывает почти всегда при ковиде. Я лежал в этой же 52-й больнице с коронавирусом в гораздо более тяжелом состоянии", - рассказал Варшавер.

По его словам к Ширвиндту уже приходила главврач госпиталя и "к нему там очень внимательно относятся".

"Так что все нормально", - заверяет Варшавер.