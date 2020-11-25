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Новейший iPhone 12 уже подешевел в России. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
25.11.2020,  
17:27
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Появившийся в конце октября в продаже смартфон iPhone 12 стоил 79990 рублей за 64 Гб версию, но уже сейчас многие продавцы предлагают новинку по цене 71-72 тысячи рублей, свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета".

Что покупатель получает за эти деньги? Монструозную начинку от Apple, включая топовый процессор A14 Bionic, двойную камеру с поддержкой самых разнообразных технологий улучшения картинки и оптической стабилизацией, защищенный особо прочным стеклом OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, поддержку 5G, беспроводную зарядку MagSafe и другие штуки. Это очень достойный аппарат, который Apple будет не так-то просто улучшить к следующему году.

Если посмотреть на предыдущую модель, iPhone 11, то при весьма схожих характеристиках он продается по цене от 51 тысячи рублей. Отличия - обычный IPS-дисплей, менее продвинутая (но тем не менее отличная) двойная камера (основная и широкоугольная). Так что те, кто любит инновации, но не готов жертвовать лишней "двадцаткой", могут выбрать прошлогодний девайс.

Названа проблема, которая ждет старые Android-смартфоны в 2021 году

Тем же, кто решил перейти на Android, можно посоветовать обратить внимание на Asus ZenFone 7, который недавно поступил в продажу в России. Он достоин того, чтобы называться смартфоном этого года.

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