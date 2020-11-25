Новейший iPhone 12 уже подешевел в России. Брать или нет?

Появившийся в конце октября в продаже смартфон iPhone 12 стоил 79990 рублей за 64 Гб версию, но уже сейчас многие продавцы предлагают новинку по цене 71-72 тысячи рублей, свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета".

Что покупатель получает за эти деньги? Монструозную начинку от Apple, включая топовый процессор A14 Bionic, двойную камеру с поддержкой самых разнообразных технологий улучшения картинки и оптической стабилизацией, защищенный особо прочным стеклом OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, поддержку 5G, беспроводную зарядку MagSafe и другие штуки. Это очень достойный аппарат, который Apple будет не так-то просто улучшить к следующему году.

Если посмотреть на предыдущую модель, iPhone 11, то при весьма схожих характеристиках он продается по цене от 51 тысячи рублей. Отличия - обычный IPS-дисплей, менее продвинутая (но тем не менее отличная) двойная камера (основная и широкоугольная). Так что те, кто любит инновации, но не готов жертвовать лишней "двадцаткой", могут выбрать прошлогодний девайс.

Тем же, кто решил перейти на Android, можно посоветовать обратить внимание на Asus ZenFone 7, который недавно поступил в продажу в России. Он достоин того, чтобы называться смартфоном этого года.