Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны

"Король футбола" Пеле прокомментировал смерть своего друга аргентинца Диего Марадоны.

Марадона скончался сегодня в результате остановки сердца в своем доме в районе Сан-Андрес. Прибывшие врачи не смогли спасти жизнь чемпиону мира по футболу 1986 года.

"Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе", - сказал Пеле Reuters.

Диего Марадона не так давно отметил 60-летие, после чего был госпитализирован. Ему была проведена операция на головном мозге, после чего 11 ноября его выписали. За свою карьеру он выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи".

В составе сборной страны он выиграл чемпионат мира 1986 года.