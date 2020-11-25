- Были разные моменты и с визой, и с подготовкой, - цитирует Яна портал Fightnews.info со ссылкой на прямой эфир в "Инстаграме" спортсмена. - Большие дела, большие игры. Раньше я мог рискнуть, вылететь на бой, не думая ни о чем. Сейчас нужно сделать все правильно, чтобы потом не было никаких сожалений: "это было не так, то было не так".

Ян также подчеркнул, что продолжает подготовку к защите титула, а не избегает боя.

- Многие пишут непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему свое время, - заявил Ян. - Я знаю, что могу побить Стерлинга. Поединок в любом случае состоится.