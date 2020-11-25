Почему шины не стоит хранить на застекленном балконе

Далеко не у всех автомобилистов есть гаражи и сараи для хранения резины, а тратиться на специализированные склады готов не каждый. Многие несут шины домой и складывают их на застекленный балкон или лоджию. Так делать не стоит.

В шинах содержится большое количество вредных веществ. Бензопирен - это канцероген, как и высокотоксичные нитрозамины. Токсичность придорожных территорий на 70 процентов вызвана пылью от шин.

Когда резина трется об асфальт, образуется эта самая пыль и оседает в порах и рисунке протектора вместе с частицами грязи. Под действием температуры на лоджии частички пыли размером от одного до нескольких микрон опадают, а затем подхватываются потоками воздуха. И через открытые форточки заносятся в жилые помещения с балконов.

Сейчас почти все балконы и лоджии сейчас закрываются термостабильными стеклопакетами. Вентиляция из-за этого заметно нарушается, из-за чего в воздухе концентрируются вредные испарения, пишет aif.ru. Чем теплее на лоджии - тем больше конвекционные потоки. Если балкон отапливается, то опасность отравления вредными веществами от шин возрастает.

В России правила хранения покрышек регламентированы шестой статьей ГОСТ Р 54266-2010 "Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение". Там говорится, в частности, что помещения должны быть сухими и вентилируемыми, а посторонних предметов в них быть не должно. Любые отопительные устройства должны быть закрыты экранами, расстояние от них до колес не должно быть меньше 1 метра.

Шины нужно хорошо укутать в целлофановые пакеты и закрыть тканью, чтобы защитить от солнца. Рядом с продуктами питания их хранить категорически запрещено. А многие хранят на балконе не только колеса, но и урожай с дачи. Оптимальный вариант - сдать резину на хранение на специальный склад.