Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев

Делегаты XIV съезда БСЖ, который открылся в среду в белорусской столице, проголосовали за переизбрание председателем правления национального союза журналистов политического обозревателя Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрея Кривошеева.

В работе съезда, информирует БЕЛТА, приняли участие делегаты, представляющие журналистское сообщество всех регионов страны, общественные и государственные деятели. На форуме были подняты наиболее актуальные вопросы развития средств массовой информации, а его лейтмотивом стала тема "Журналистика в эпоху новых медиа, пост-правды и фейк-ньюс.

БСЖ, отмечают обозреватели, является независимой общественной организацией, которая объединяет работников СМИ, первичные и областные журналистские организации республики. Она ставит своей целью претворение в жизнь принципов свободы слова и печати.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", уверенность в том, что журналистам Беларуси под силу найти адекватный ответ деструктивному воздействию на сознание населения страны, выразил сегодня и Александр Лукашенко, направив приветствие делегатам и участникам XIV съезда.

Пожелав делегатам форума высот и успехов в решении стратегических задач национальной безопасности, президент страны назвал их рубежом обороны, "который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени".