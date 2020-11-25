Проблемы с парковкой вынудили Илона Маска создать новую модель Tesla

Глава Tesla, выступая на организованной Германией онлайн-конференции по вопросам об элементах питания для электрокаров, намекнул, что для Европы Tesla выпустит новую компактную модель.

"На мой взгляд, в Европы имело бы смысл выпустить компактный автомобиль, хэчтбек или что-то в этом роде, - цитирует Reuters главу Tesla. - В США любят машины побольше, в Старом Свете же в приоритете более компактные авто".

Маск, как бы подтверждая свои слова, пожаловался на то, что в Берлине он подолгу искал место для парковки пятиметрового Tesla Model X. Если в качестве эталона европейской модели брать Volkswagen Golf, то электрокары Tesla ощутимо габаритнее. Например, Tesla Model 3 от бампера до бампера насчитывает 4694 мм, в то время как длина VW Golf восьмого поколения - 4284 мм.

Производство в том числе новой модели, адаптированной под европейского покупателя, будет организовано на строящемся неподалёку от Берлина заводе компании.