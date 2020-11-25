Новая станция "Серп и Молот" свяжет два центральных диаметра и метро

Перемены связаны с реконструкций участка Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская - Нижегородская (Карачарово), которая позволит связать МЦД-2 "Нахабино - Подольск", будущий МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" и метрополитен.

В рамках реконструкции платформы станции Москва-Товарная-Курская будут перенесены на станцию "Серп и Молот". На ней планируется построить четыре новые платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами.

"После реконструкции станция "Серп и Молот" станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы, благодаря которому пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта", - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Для увеличения пропускной способности участка и обеспечения движения в тактовом режиме на участке Курский вокзал - Москва-Товарная-Курская будут построены еще три пути. Их количество увеличится до восьми. Строителям также предстоит реконструировать пять путепроводов и мост через реку Яуза.

В настоящее время на Курском вокзале ведется строительство новых платформ и распределительного подземного вестибюля общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Одновременно ведутся работы по подготовке земляного полотна для укладки путей вдоль строящихся платформ.

Для разгрузки Курского вокзала и его дальнейшего развития под проекты МЦД-2 и МЦД-4 часть поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, будут перенаправлены на строящийся транспортно-пересадочный узел Черкизово МЦК.

Завершить реконструкцию планируется до конца 2024 года.