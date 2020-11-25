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25.11.2020 19:06
Рубрика: Экономика

Звери из заповедников помогут попасть в московское метро

Текст: Алексей Дуэль

Столичный метрополитен вместе с Минприроды выпустил ограниченным тиражом коллекцию транспортных карт "Тройка" с изображениями животных и видами российских заповедников, сообщили в пресс-службе ведомства. Первая партия экологических "Троек" украшена фотографией из Катунского заповедника на Алтае, входящего в состав территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Золотые горы Алтая".

Фото: Photoxpress
Нацпарки РФ готовы принимать туристов, не ставя под угрозу животных

Помимо красивой картинки, на каждой карте есть QR-код. Он поможет попасть на сайт Минприроды с описанием доступных экологических туров по заповедникам и нацпаркам страны.

Эти транспортные карты - полноценное средство оплаты проезда со всеми функциями стандартных "Троек". Общий тираж коллекции - 50 тысяч экземпляров, продажи начались в среду в центральных кассах Московского метрополитена.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минприроды Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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