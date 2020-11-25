Якутия объединила IT-проекты из 34 регионов на "Стартап экспедиции Б8"

Завершилась Всероссийская инициатива по поиску инновационных проектов "Стартап экспедиция Б8", организованная Фондом развития инноваций Якутии при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий. В рамках конкурса такие крупные компании, как inDriver, "Северсталь", "Алроса ИТ" отобрали 13 технологических стартапов, c которыми продолжат работу для решения своих бизнес-задач.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране конкурс в этом году провели в онлайн-формате, однако это позволило значительно расширить географию участников. Всего на конкурс технологических решений поступило 153 заявки из 34 регионов России.

"В Якутии сегодня создана IT-инфраструктура, объединяющая на своей площадке регионы России. Это результат целенаправленной политики по развитию высоких технологий в республике. Сегодня Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту IT-услуг, и у нас далеко идущие планы в этой области. "Стартап экспедиция" - один из важных инструментов в этом направлении", - прокомментировал глава республики Айсен Николаев.

"Стартап экспедиция Б8" проводится уже во второй раз. В этом году концепт конкурса был ориентирован на задачи крупного бизнеса. Стартапам и уже работающим компаниям предлагалось поработать над технологическими решениями для ряда крупных организаций, среди которых: международный сервис пассажирских перевозок inDriver, работающий по децентрализованной модели; одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии - Северсталь; дочерняя компания лидера алмазодобывающей отрасли "АЛРОСА ИТ".

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, цель "Стартап экспедиции" заключается в том, чтобы сделать IT-пространство открытым, интегрировать крупные корпорации в инновационную экосистему Якутии.

В ноябре в режиме онлайн были определены финалисты по каждому из треков "Стартап экспедиции Б8": inDriver, "Алроса ИТ", "Северсталь".

В качестве жюри выступили представители компаний.

Финалистами в треке inDriver стали 3 разработки: проект взаимного кредитования "Карма" (Москва), приложение Wapex (Тюмень) для заказа услуг и приложение YouTool (Тюмень) для аренды инструментов и строительного оборудования.

В финал трека "Алроса ИТ" вышли следующие проекты: "Алмазоискатель" (Иркутск) - ПО для поиска и оценки драгоценных камней и металлов; BaseTracK (Москва) - разработка беспилотных технологий; "Digit платформа" (Новосибирск) - платформа для эффективного управления цифровыми ресурсами региона; Loginom (Рязань) - платформа для реализации аналитических процессов; MONQ Digital Lab (Москва) - платформа умного управления процессами на основе анализа больших данных ИИ; "Система диспетчеризации" (Тула); "Информационно-аналитическая система повышения производственной эффективности" (Москва).

Победителями трека "Северстали" стали: проект по индивидуальному проектированию теплообменного оборудования, проект по снижению простоев оборудования и травматизма при проведении ремонтных работ, а также предиктивная система управления качеством рудного потока на основе технологий искусственного интеллекта. С тройкой победителей будет проведена дополнительная ознакомительная работа и, возможно, в следующем году будут запущены первые пилотные проекты на промплощадках "Северстали".