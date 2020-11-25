Минобороны опубликовало видео передачи 3 многоцелевых истребителей Су-35С

Самолеты были передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России. Два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке, еще один самолет останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

Отмечается, что поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС России были поставлены 50 самолетов Су-35С.

В Минобороны рассказали, что истребитель Су-35С обладает максимальными возможностями при работе в диапазоне воздух-земля и над водной поверхностью. Этот авиационный комплекс отличает исключительно высокая маневренность в сочетании с наличием широкой номенклатуры вооружения, а также "интеллектуальная" поддержка экипажа.

Ранее Минобороны показало запуск с истребителя Су-35С новейшей ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М.