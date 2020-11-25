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25.11.2020 05:00
Рубрика: Общество

На Камчатке побит температурный рекорд

Текст: Юлия Гарднер

В Петропавловске-Камчатском зафиксирован новый температурный рекорд. Как сообщает Камчатгидромет, с начала месяца в городе наблюдалась необычайно теплая погода.

Фото: AFP/Carlos FABAL
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"А 4 ноября был установлен рекорд абсолютного максимума дневной температуры воздуха +9,4 градуса, хотя прежний максимум +8,6 градуса наблюдался всего лишь пять лет назад", - говорится в сообщении.

Зима пришла в Петропавловск-Камчатский на девять дней позже обычного - 18 ноября. Помимо этого, две декады в населенном пункте отметились нехарактерными перепадами температуры - "температурными качелями".

В целом по краю воздух за этот период прогревался на один-три градуса выше обычного.

Аномальное тепло на Камчатке отмечали и в прошлом году. В июле 2019-го многоквартирный жилой дом в северном селе Аянка Пенжинского района сошел со свай из-за непривычной жары, которая растопила вечную мерзлоту.

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