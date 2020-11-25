Во Владивостоке восстановили электроснабжение во всех районах

Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, сообщает пресс-служба ПАО "РусГидро", восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморья.

Отмечается, что работы на поврежденной тайфуном ЛЭП велись круглосуточно. Энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы. Ситуация осложнялась тем, что опоры упали на территории Морского кладбища.

Накануне энергетики восстановили электроснабжение оставшейся части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей.

"Всего за время восстановительных работ на электрических сетях, пострадавших от последствий циклона, была восстановлена подача электроэнергии в дома жителей более чем 155 тысяч жителей Приморского края. Поставлены под напряжение 25 линий электропередачи и 32 подстанции 35-110 кВ", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в других населенных пунктах Приморья.

В прошлый четверг из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. Практически полностью был отключен от тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек. Вчера правительство края сообщило, что к теплу подключены все дома в городе.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение о предоставлении Приморью финансовых и материальных ресурсов на 636 миллионов рублей для ликвидации последствий ЧС.