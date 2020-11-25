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25.11.2020 08:55
Рубрика: Общество

Учеба с правом выбора

"Школа-800" поможет подросткам выбрать профессию
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 266(8320)
Министерство образования Нижегородской области провело презентацию проекта "Школа-800" для студентов старших курсов Мининского университета - именно этот вуз совместно с регионом разрабатывает учебные программы для образовательного учреждения нового типа. Многие старшекурсники воодушевились возможностью поработать в "школе будущего".
"Школа-800" будет отличаться от обычных образовательных учреждений не только современными дизайнерскими решениями. Фото: правительство Нижегородской области "Школа-800" будет отличаться от обычных образовательных учреждений не только современными дизайнерскими решениями. Фото: правительство Нижегородской области
"Школа-800" будет отличаться от обычных образовательных учреждений не только современными дизайнерскими решениями. Фото: правительство Нижегородской области

О том, что в Нижнем Новгороде строится "Школа-800", "РГ-Неделя" рассказала в номере от 2 июня. Напомним: крупнейший образовательный центр будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде, рассчитанных на 4100 учеников, и центра дополнительного образования для 450 школьников на Бору. Места для строительства, в том числе на Автозаводе и в Верхних Печерах, выбраны неслучайно: именно здесь проживает наибольшее количество семей с детьми.

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
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По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, принципиальное отличие учебного процесса, который будет происходить в стенах "Школы-800", - это возможность индивидуальных учебных планов для каждого школьника. Базовая программа - начальная школа - будет общей для всех. Но чем ближе к выпускному экзамену, тем больше у ученика появится возможностей выбирать индивидуальный образовательный маршрут. Причем речь идет не только о любимых предметах и программах, но и о любимых учителях.

- У ребенка появится возможность осознанного выбора, - говорит Сергей Злобин. - Сложно говорить о самоопределении у подростка, но самомотивация уже должна быть к этому возрасту. Школьник сможет попробовать себя в разных направлениях и определиться, что ему ближе.

Исполняющая обязанности ректора Мининского университета Елена Илалтдинова рассказала, что 260 студентов вуза уже отобраны и приглашены на различные интенсивы и тренинги по проекту "Школа-800". В мае начнется интенсивное погружение в подготовку для более узкой категории будущих педагогов. Самые лучшие примут участие в реализации проекта.

Основная его задача - чтобы и учителям, и ученикам было интересно в школе. На ее базе соединят возможности общего и дополнительного образования. Кроме учебных кабинетов здесь можно будет увидеть творческие мастерские, дизайн-центр, медиатеку, кулинарную студию, бассейн и многое другое. Ребенок сможет проводить в школе весь день: дополнительное образование станет продолжением основного.

Кстати

Специальный отбор учеников в "школу будущего" не предусмотрен. Попасть в нее можно будет на общих основаниях: организаторы проекта подчеркивают, что эта школа - не элитная, а массовая. С 1 декабря начнет работу сайт школы и сообщества в соцсетях, у многих появится шанс попробовать дистанционные форматы, которые она предлагает. Полноценные занятия начнутся 1 сентября 2021 года. А педагогический состав будет определен уже к марту 2021-го на основе конкурсного отбора.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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