Экс-прокурора Новосибирска арестовали по решению суда

Избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, его отправили под стражу на 1 месяц и 21 сутки. Таким образом, как сообщили в Центральном районном суде, срок его ареста продлится до 13 января следующего года.

Одновременно и на тот же срок суд отправил в СИЗО и экс-руководителя по надзору за соблюдением федерального закона новосибирской областной прокуратуры 72-летнюю Александру Аверину. Также сегодня под стражу помещен предприниматель, которого задержали накануне. Его задержание связано с расследованием в отношении бывших сотрудников прокуратуры.

Все трое были арестованы по ходатайству старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СКР.

Напомним, бывшего прокурора города обвиняют в превышении должностных полномочий. Предполагается, что он был связан предпринимателем Олегом Яровым, возглавлявшим совет директоров завода "Винап". Его также задержали в июле этого года.

По данным источника "РГ", задержание Ференца произошло из-за фальсификации уголовного дела против жительницы Новосибирска в интересах Ярового. Это дело рассматривалось в суде с мая 2018 года, однако год спустя было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Сам Денис Ференец ушел в отставку летом этого года. Два года назад Генпрокуратура организовала комплексную проверку прокуратуры Новосибирской области. Тогда свой пост покинул прокурор области Владимир Фалилеев, десятки сотрудников, работавших в надзорном ведомстве, были привлечены к дисциплинарной ответственности.