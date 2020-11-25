Омичку задержали за курение в самолете

Транспортная полиция привлекла закурившую во время полета омичку к административной ответственности.

Инцидент произошел на борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Омск. 27-летняя уроженка города Санкт-Петербурга, в настоящее время проживающая в Омске, не выдержала длительного перелета и решила закурить. Дама решила, что этого никто не заметит, и закрылась на несколько минут в туалетной комнате.

Однако сразу же после посадки самолета нарушительницу встретили сотрудники транспортной полиции. Курильщицу доставили в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении.

- Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна - необходимое требование для обеспечения безопасности полетов, - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО. - Авиакомпания может потребовать от нарушителя возместить возможный ущерб и убытки.