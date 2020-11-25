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25.11.2020 04:41
Рубрика: Общество

Дизайнеры устроили маскарад

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 266(8320)
Студенты института дизайна ОмГТУ создали коллекцию оригинальных защитных масок. Они дополняют костюм, в них уютно и тепло. И встречные прохожие улыбаются.
Видя такую маску, встречные прохожие не могут сдержать улыбок. Фото: Екатерина Балова Видя такую маску, встречные прохожие не могут сдержать улыбок. Фото: Екатерина Балова
Видя такую маску, встречные прохожие не могут сдержать улыбок. Фото: Екатерина Балова

В коллекции есть и оригинальные, и универсальные, и повседневные маски, которые можно менять в зависимости от ситуации и настроения.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Мои маски позволяют защититься от инфекции, утепляться в холода, а также решают проблему натирания ушей резинками, - делится четверокурсница Алтын Бельдеубаева. - Я использовала обрезки пальтовой и курточной тканей и даже старые мягкие игрушки, которые нашла дома.

По словам модельеров, маски могут стать и отдельным атрибутом, и частью головного убора. Ими можно дополнить пальто и шляпу. Изготовить из того же материала, из которого сшит плащ или костюм. А в непогоду стильное дополнение гардероба поможет защитить лицо от ветра и мороза.

- Если обычные медицинские маски ассоциируются с болезнями, то дизайнеры предлагают другую эстетику. Эти изделия позволяют не только беречь свое здоровье, но и выглядеть модно. Не исключено, что скоро в магазинах, помимо вешалок с одеждой, мы увидим стенды с авторскими масками, - уверена доцент кафедры "Конструирование и технологии изделий легкой промышленности" ОмГТУ Жанна Фот.

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