Новости

Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель 10:40
Акции Ozon выросли на 41 процент после начала IPO 10:33
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Светлана Обидинина 10:19
Байден рассказал, что будет делать, если станет президентом 10:17
В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса 10:06
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом 09:51
В Подмосковье приезжий обокрал частный дом на 11 миллионов рублей 09:47
Синоптики прогнозируют ледяной дождь в столице в ночь на 26 ноября 09:42
На борту самолета из Петербурга в Москву подрались два пассажира 09:35
Досрочное погашение ипотеки достигло рекорда на фоне низких ставок 09:34
Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами 09:31
Оперштаб: Еще 5947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:27
У врио главы Дагестана подтвердился коронавирус 09:25
В Швеции объяснили высокую смертность от COVID-19 09:09
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова 08:59
Москва увеличит количество цифровых исследований до 10 млн к 2023 году 08:58
Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу 08:51
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио" 08:40
Петр Бирюков: Новый сквер появится у Храма Сорока Севастийских мучеников 08:15
Минобороны РФ передали три последних истребителя Су-35С 08:13
Врач назвала продукт, отказ от которого провоцирует онкологию 08:00
Около семи тысяч человек собрались на тайную свадьбу в синагоге Бруклина 07:56
Приморью выделили более 600 млн рублей на ликвидацию последствий циклона 07:51
Врач назвал самый опасный симптом коронавируса 07:32
Петербург и Севастополь стали лидерами по росту преступности 07:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 10:15
Рубрика: Общество

Затянувшаяся перемена

Почему школу не могут отремонтировать в рамках ФЦП уже три года
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 265(8319)
Зеленогорскую среднюю школу в Белогорском районе закрыли в июле 2017-го на ремонт по федеральной целевой программе. Обещали открыть через пять месяцев. Но до настоящего времени объект законсервирован, идут суды со строительной организацией. Подрядчик утверждает, что договор с ним расторгли незаконно, в реконструкцию он вложил свои средства, поскольку многое не было учтено в проектно-сметной документации. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".
На ремонт школы выделено 152 миллиона рублей. Фото: Юлия Суконкина/РГ На ремонт школы выделено 152 миллиона рублей. Фото: Юлия Суконкина/РГ
На ремонт школы выделено 152 миллиона рублей. Фото: Юлия Суконкина/РГ

"РГ" рассказывала о школе в статье "Очень большая перемена" от 22.05.2019. Здание построили в начале 90-х годов. Школа большая, светлая, просторная, на 500 мест. Здесь учились дети из нескольких окрестных сел. В 1998 году по крылу здания пошла трещина, постепенно она увеличивалась. По одной из версий, это произошло из-за движения грунта. Этот корпус школы (три этажа со спортивным залом, библиотекой, кабинетами химии, математики, информатики) признали аварийным и закрыли.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
Назван виновный в срыве реконструкции набережной в Евпатории

Учебное учреждение включили в федеральную целевую программу (ФЦП). На ремонт выделили 152 миллиона рублей. За счет этих средств должны были сделать капитальный ремонт всего здания и инженерных сетей: укрепить аварийное крыло, заменить окна и двери, отремонтировать фасад, туалеты, пищеблок, укрепить фундамент, оградить забором территорию. По состоянию на конец 2017 года сумма в 93,5 миллионов рублей, что составляет 61 процент от цены контакта, была освоена подрядчиком.

На время ремонта учеников перевели в школу соседнего села Ароматное, где с трудом разместили. А ученики 1-4 классов занимаются в здании местного детского сада.

В сентябре 2018 года заказчик реконструкции - школа - расторгла контракт с ООО "СФ Строитель" из Краснодарского края с формулировкой о "не должном исполнении своих обязательств со стороны подрядчика". Из запланированного было сделано ограждение территории и укрепление фундамента, снесен и отстроен заново аварийный блок, заменены окна и крыша.

Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики
В Крыму достроят 20 "замороженных" детских садов

Реконструкцию учебного учреждения приостановили.

Подрядчик не согласился с заказчиком и подал иск в Арбитражный суд Симферополя с просьбой признать расторжение контракта незаконным. Он не считает себя виновным в срыве сроков строительных работ, хочет вернуться на объект и завершить реконструкцию.

Недавно генеральный директор ООО "СФ Строитель" Аскарбий Бат обратился к главе Крыма, в прокуратуру, минстрой РК с просьбой разобраться с причиной остановки реконструкции школы.

По его словам, сроки были сорваны из-за того, что заказчик постоянно требовал выполнить работы, которых не было в проектно-сметной документации, следовательно, эти работы не проходили через торги и их не внесли в проектно-сметную документацию. Подрядчик выполнил все свои обязательства перед заказчиком, вложил свои средства в реконструкцию школы и теперь находится на грани банкротства. Долг перед подрядчиком более 14 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года Инвестиционно-строительное управление РК приняло решение о доработке проектно-сметной документации, после этого необходимо было повторно пройти госэкспертизу.

В Крыму стройки ФЦП поручат контролировать федеральной структуре

Аскарбий Бат отмечает, что прошло больше двух лет, а проекта до сих пор нет.

Была назначена судебная строительно-техническая экспертиза по иску компании. Она должна была определить, соответствует ли проектная документация, переданная подрядчику, требованиям технических регламентов и нормативной документации в области строительства. Выводы эксперта - не соответствует. .

P.S.

В Министерстве строительства и архитектуры РК "РГ" сообщили, что завершение корректировок проектной документации планируется к концу этого года. Возобновление строительства намечено на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию - первое полугодие 2022 года. Но сроки переносят уже не в первый раз.

Жители Зеленогорска опасаются, что школа так и останется недостроем.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
Досрочное погашение ипотеки достигло рекорда на фоне низких ставок
МИД РФ: Санкции США против российских компаний нелегитимны
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники