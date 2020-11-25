Зеленогорскую среднюю школу в Белогорском районе закрыли в июле 2017-го на ремонт по федеральной целевой программе. Обещали открыть через пять месяцев. Но до настоящего времени объект законсервирован, идут суды со строительной организацией. Подрядчик утверждает, что договор с ним расторгли незаконно, в реконструкцию он вложил свои средства, поскольку многое не было учтено в проектно-сметной документации. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

"РГ" рассказывала о школе в статье "Очень большая перемена" от 22.05.2019. Здание построили в начале 90-х годов. Школа большая, светлая, просторная, на 500 мест. Здесь учились дети из нескольких окрестных сел. В 1998 году по крылу здания пошла трещина, постепенно она увеличивалась. По одной из версий, это произошло из-за движения грунта. Этот корпус школы (три этажа со спортивным залом, библиотекой, кабинетами химии, математики, информатики) признали аварийным и закрыли.

Учебное учреждение включили в федеральную целевую программу (ФЦП). На ремонт выделили 152 миллиона рублей. За счет этих средств должны были сделать капитальный ремонт всего здания и инженерных сетей: укрепить аварийное крыло, заменить окна и двери, отремонтировать фасад, туалеты, пищеблок, укрепить фундамент, оградить забором территорию. По состоянию на конец 2017 года сумма в 93,5 миллионов рублей, что составляет 61 процент от цены контакта, была освоена подрядчиком.

На время ремонта учеников перевели в школу соседнего села Ароматное, где с трудом разместили. А ученики 1-4 классов занимаются в здании местного детского сада.

В сентябре 2018 года заказчик реконструкции - школа - расторгла контракт с ООО "СФ Строитель" из Краснодарского края с формулировкой о "не должном исполнении своих обязательств со стороны подрядчика". Из запланированного было сделано ограждение территории и укрепление фундамента, снесен и отстроен заново аварийный блок, заменены окна и крыша.

Реконструкцию учебного учреждения приостановили.

Подрядчик не согласился с заказчиком и подал иск в Арбитражный суд Симферополя с просьбой признать расторжение контракта незаконным. Он не считает себя виновным в срыве сроков строительных работ, хочет вернуться на объект и завершить реконструкцию.

Недавно генеральный директор ООО "СФ Строитель" Аскарбий Бат обратился к главе Крыма, в прокуратуру, минстрой РК с просьбой разобраться с причиной остановки реконструкции школы.

По его словам, сроки были сорваны из-за того, что заказчик постоянно требовал выполнить работы, которых не было в проектно-сметной документации, следовательно, эти работы не проходили через торги и их не внесли в проектно-сметную документацию. Подрядчик выполнил все свои обязательства перед заказчиком, вложил свои средства в реконструкцию школы и теперь находится на грани банкротства. Долг перед подрядчиком более 14 миллионов рублей.

В сентябре 2018 года Инвестиционно-строительное управление РК приняло решение о доработке проектно-сметной документации, после этого необходимо было повторно пройти госэкспертизу.

Аскарбий Бат отмечает, что прошло больше двух лет, а проекта до сих пор нет.

Была назначена судебная строительно-техническая экспертиза по иску компании. Она должна была определить, соответствует ли проектная документация, переданная подрядчику, требованиям технических регламентов и нормативной документации в области строительства. Выводы эксперта - не соответствует. .

P.S.

В Министерстве строительства и архитектуры РК "РГ" сообщили, что завершение корректировок проектной документации планируется к концу этого года. Возобновление строительства намечено на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию - первое полугодие 2022 года. Но сроки переносят уже не в первый раз.

Жители Зеленогорска опасаются, что школа так и останется недостроем.