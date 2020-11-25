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25.11.2020 10:14
Рубрика: Общество

В Крыму возросло число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмонией

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Республике Крым за минувшую неделю при общей стабилизации числа выявленных больных COVID-19 возросло на 20 процентов число госпитализированных с коронавирусом и внебольничной пневмонией, в том числе в тяжелой и очень тяжелой форме. Об этом на заседании антикоронавирусного штаба заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Для лечения больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто всего 3096 коек, в том числе 2408 - для лечения коронавируса и 688 - для пораженных пневмонией. 199 коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. За прошедшую неделю в уже существующх ковидных госпиталях развернуто дополнительно 349 коек для принятия больных с COVID-19 и пневмониями на случай ухудшения ситуации.

В то же время Остапенко объяснил прозвучавшую накануне из уст вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой статистику, согласно которой Крым вошел в число регионов России с максимальной загруженностью (более 90 процентов) ковидного коечного фонда. По его словам, в программный комплекс информационного центра коронавируса (ИЦК) эта информация попадает с запозданием. Но в РК сейчас есть достаточный запас койкомест, и буквально сегодня после обеда статистика изменится в позитивную сторону.

- Я могу совершенно ответственно заявить, что в РК достаточный резерв коек для лечения больны с коронавирусной инфекцией, - сказал Остапенко. - За прошедшую неделю в стационары госпитализированы 622 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это на 20 процентов больше по сравнению с прошлой неделей. Но и выписанных пациентов на 26 процентов больше. В то же время мы отмечаем 20-процентный рост числа госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией - 311 человек за неделю. Таким образом, общее число госпитализированных с COVID-19 и пневмониями увеличился с 764 на прошлой неделе до 933 на этой неделе.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Всего курс лечения сейчас проходят 3631 человек с COVID-19. Из них амбулаторно лечатся 2426, или 67 процентов.

- Из тревожных показателей мы отмечаем, что из числа продолжающих лечение 109 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - отметил Остапенко. - Мы видим динамику увеличения числа этой категории пациентов. Всего на искусственной вентиляции легких 44 пациента. Также меня тревожит, что увеличилось число госпитализаций тяжелых и крайне тяжелых пациентов из дома, которые длительное время занимались самолечением. И еще хуже всего, их лечили по рекомендациям абсолютно не подходящими препаратами. Еще раз убедительно прошу вас не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без показаний. Прием антибактериальных показаний выходит за рамки нашего контроля.

За последние сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 225 человек. По словам главного санитарного врача РК Натальи Пеньковской, распространение коронавирусной инфекции в РК стабилизировалось, и темпы прироста COVID-19 снизились, что, по мнению главы местного Роспотребнадзора, стало результатом введения ограничений. В то же время летальность пациентов с коронавирусом по сравнению с октябрем возросла в полтора раза. С начала пандемии скончались от COVID-19 252 человека.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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