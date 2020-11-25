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25.11.2020 21:43
Рубрика: Власть

Румынские залпы

США устроили ракетные стрельбы неподалеку от границ РФ
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
В Румынии сухопутные войска США провели стрельбы из реактивных систем залпового огня дальнего действия. Реактивная артиллерия применялась на побережье неподалеку от Крыма. Ряд зарубежных СМИ уже назвал эти маневры "ракетным сюрпризом" для российских военных.

Румыно-американские учения Rapid Falcon ("Быстрый сокол") даже с натяжкой нельзя назвать масштабными. В них участвовали порядка 130 военных и 30 единиц боевой техники. Однако внимание эти маневры вызвали пристальное. Для ракетных стрельб на румынский полигон из Германии были переброшены две установки реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS ("Хаймарс"). Эти установки могут стрелять ракетами на дальность до 300 км. Учитывая, что расстояние от побережья Румынии до Крыма чуть больше 300 км, намек США, против кого они собираются дружить, выглядел более чем прозрачным. Сразу же после учений американские установки перебросили обратно в Германию.

Фото: Министерство обороны РФ
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И едва ли не одновременно американский журнал "Форбс" назвал эти учения "ракетным сюрпризом для российской группировки в Крыму". "Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали", - подчеркивает издание.

Российские эксперты считают, что эти маневры - очередная провокация США у границ РФ. Переброска военной техники всегда отслеживается, и выстрелы у границ для наших военных не были сильным "сюрпризом".

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