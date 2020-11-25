БЕЛАЗ поставил 136-тонный карьерный самосвал на Урал

Там, где климатические перепады температуры могут достигать амплитуды от от -50 до +50 градусов, незаменимыми партнерами считаются карьерные белорусские трудяги серии БЕЛАЗ-7513. Именно им поручен на этот раз и нелегкий "хлеб" в парке технологического транспорта горного цеха "Святогор" на Урале.

Этот гигант природных ископаемых, сообщается на сайте автохолдинга, является одним из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в Союзном государстве. А белорусские карьерные самосвалы данной серии и предназначены для перевозки горной массы до 136 тонн в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров.

Во-первых, подтвердил главный инженер горного цеха "Святогор" Борис Буднев, тяжеловесы, которых на предприятии уже шесть, успели хорошо зарекомендовать себя в условиях горных массивов. Поэтому и новый БЕЛАЗ, добавил он, "будет задействован на вывозке вскрыши на отвал скальных пород, а также на транспортировке рудного сырья на дробильно-сортировочную фабрику горного цеха".

Кстати, и на автогиганте дали понять, что самосвалы серии 7513 одни из самых востребованных и популярных машин у горняков. Они максимально приспособлены к сложным горнотехническим условиям открытых разработок. "Высокий ресурс машин определяется применением совершенных силовых установок, высоким техническим уровнем узлов и агрегатов, использованием высокопрочных материалов, применяемых при изготовлении рамы и платформы", - подчеркнули создатели техники.

Да и операторы автогигантов на уральском "Святогоре" довольны технологичностью машин. Они отмечают просторность кабины, отличную обзорность, эргономичность приборной панели, которая обеспечивает легкую читаемость показаний приборов и доступность в управлении самосвалом.

А крупнейший производитель транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности, который занимает около 30 процентов мирового рынка карьерных самосвалов, не забывает напоминать, что для его создателей серия 7513 - не предел. Ведь с конвейера белорусского автопрома уже не первый год сходит и самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.