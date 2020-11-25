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25.11.2020 09:31
Рубрика: Общество

Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами

Текст: Юлия Мякишева

Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.

Фото: iStock
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Рейтинг составили на основе опроса людей с водительскими правами из 37 городов с населением больше полумиллиона человек. По 1500 респондентов опросили в Москве и Санкт-Петербурге, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 человек из городов-полумиллионников. Респондентам было предложено оценить качество дорожного полотна по шкале от "отлично" до "неудовлетворительно", сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании уточняется, что Тюмень лидировала и два года назад. Там 85 процентов горожан оценили состояние дорог как хорошее или отличное, а вот низкую оценку никто из опрошенных не поставил. Так, Тюмень заполучила 4,18 баллов из 5.

Как отмечают эксперты, столица Татарстана показала самый впечатляющий прирост среднего балла за два года - сейчас средняя оценка на 0,46 балла выше, чем в 2018, и составляет 3,73.

В Москве 59 процентов жителей поставили дорогам хорошо и отлично. Здесь средний балл составил 3,66 из 5.

Отмечено, что высокие позиции также заняли Набережные Челны, Воронеж, Краснодар, Санкт-Петербург, Кемерово, Пенза и Новокузнецк.

Дороги Новосибирска, Рязани и Иркутска получили всего около 2,7 балла.

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