Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами

Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.

Рейтинг составили на основе опроса людей с водительскими правами из 37 городов с населением больше полумиллиона человек. По 1500 респондентов опросили в Москве и Санкт-Петербурге, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 человек из городов-полумиллионников. Респондентам было предложено оценить качество дорожного полотна по шкале от "отлично" до "неудовлетворительно", сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании уточняется, что Тюмень лидировала и два года назад. Там 85 процентов горожан оценили состояние дорог как хорошее или отличное, а вот низкую оценку никто из опрошенных не поставил. Так, Тюмень заполучила 4,18 баллов из 5.

Как отмечают эксперты, столица Татарстана показала самый впечатляющий прирост среднего балла за два года - сейчас средняя оценка на 0,46 балла выше, чем в 2018, и составляет 3,73.

В Москве 59 процентов жителей поставили дорогам хорошо и отлично. Здесь средний балл составил 3,66 из 5.

Отмечено, что высокие позиции также заняли Набережные Челны, Воронеж, Краснодар, Санкт-Петербург, Кемерово, Пенза и Новокузнецк.

Дороги Новосибирска, Рязани и Иркутска получили всего около 2,7 балла.