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25.11.2020 18:36
Рубрика: Экономика

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"Российская газета" публикует закон: богатые заплатят повышенный налог
Текст: Роман Маркелов
В России де-факто вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской - теперь не абсолютно все граждане будут платить подоходный налог по одной и той же ставке в 13%. Так, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (около 416 тысяч рублей в месяц), с 2021 года будут теперь облагаться по повышенной ставке в 15%. Дополнительные деньги, которые удастся собрать с помощью новой меры, не вольются в бюджет в общем потоке сборов, а пойдут конкретно на лечение тяжелобольных детей.

Закон об этом публикует "Российская газета". Документ стал одним из самых резонансных финансовых решений за последнее время.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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С предложением повысить НДФЛ для состоятельных россиян до 15% выступил летом президент Владимир Путин. Тогда же он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). При этом, как и раньше, по ставке 13% будут облагаться средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Таким образом, продажа квартиры, чего многие опасались на стадии рассмотрения закона, под повышенную ставку точно не попадает.

Сейчас предполагается, что благодаря росту ставки НДФЛ для состоятельных россиян бюджет дополнительно получит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году (всего более 190 млрд рублей).

Облагаться по повышенной ставке будут только регулярные доходы - например, те же зарплаты. О разовых сделках речи здесь не идет

Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. Планируемые сборы сравнимы с суммами, которые выделяются из бюджета на закупку лекарств для людей с орфанными заболеваниями. Средства от повышения НДФЛ в бюджете должны быть "окрашены" - то есть защищены от какого-либо другого использования.

"Это было генеральное и справедливое решение для того, чтобы найти ресурсы для лечения людей с орфанными заболеваниями", - отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркивала, что парламентарии будут мониторить ситуацию: должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным, говорила Матвиенко.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Таким образом, очевидно, что тонкости администрирования и взимания повышенного подоходного налога еще будут донастраиваться. Вероятно, что и сумма итоговых сборов все же будет отличаться в ту или иную сторону от первоначально заявленных планов минфина.

Также по сути еще только предстоит разработать порядок "окрашивания" этих средств. Сам закон о повышении НДФЛ для состоятельных людей - это поправка к Налоговому кодексу, который не регулирует такие вещи. Почти наверняка эту проблему придется решать минфину как распределителю и перераспределителю бюджетных денег.

Еще один тонкий момент - конкретный круг лиц, которых касаются изменения. Поскольку речь именно об официальном доходе более 400 тысяч рублей в месяц, то, очевидно, под новую меру попадают топ-менеджеры, управленцы, владельцы бизнеса. Оценить конкретное число потенциальных плательщиков повышенного НДФЛ довольно непросто. По приблизительной оценке, исходя из данных Всемирного банка, это могут быть 0,5% взрослого населения России (или около 550 тысяч человек).

Справка "РГ"

Что такое орфанные заболевания

Орфанными считаются редкие заболевания, распространенность которых не более 10 случаев на 100 тысяч населения, пояснили в минздраве. Большинство из них генетические и сопровождают человека всю жизнь, обычно с раннего детства, хотя симптомы могут проявиться и позже. Всего в России ими страдают около 16 тысяч человек, 7,6 тысячи из них - дети.

У большинства орфанных заболеваний терапия заключается в поддержании здоровья и увеличении продолжительности жизни с помощью лекарств и спецпитания. В 2020 году на закупку таких лекарств выделено более 61 млрд рублей.

Во Всероссийском союзе пациентов отмечают, что "длинный список" орфанных заболеваний включает более 200 нозологий, а вообще науке известно до 8 тысяч редких наследственных заболеваний. При адекватном лечении большинство орфанных пациентов, для которых терапия существует и доступна, ведут обычный образ жизни - сохраняют трудоспособность, получают образование, создают семьи, рожают здоровых детей.

Подготовила Елена Манукиян

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