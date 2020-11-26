Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4564; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 2; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2874, 2879; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3527; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 29; N 24, ст. 2312; 2006, N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3436, 3443; N 50, ст. 5286; 2007, N 21, ст. 2462; N 31, ст. 4013; N 49, ст. 6045; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3577; N 48, ст. 5519; 2009, N 23, ст. 2775; N 29, ст. 3639; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4176, 4198; 2011, N 1, ст. 7; N 17, ст. 2318; N 30, ст. 4563, 4575, 4583; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014; 2012, N 53, ст. 7604; 2013, N 30, ст. 4031, 4045, 4081; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6648, 6649, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2025; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6683, 6686, 6688, 6692, 6693; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 27, ст. 4175, 4176, 4184; N 49, ст. 6842, 6846; 2017, N 15, ст. 2133; N 31, ст. 4803; N 49, ст. 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 30, ст. 4535; N 49, ст. 7496, 7498; N 53, ст. 8416; 2019, N 16, ст. 1826; N 22, ст. 2664; N 25, ст. 3167; N 39, ст. 5371, 5375; 2020, N 14, ст. 2032) следующие изменения:

1) в статье 210:

а) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 21 - 23 следующего содержания:

"21. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации отдельно:

1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов);

2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;

3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;

4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами;

6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;

7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;

8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании);

9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - основная налоговая база).

22. Совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая ставка, предусмотренная абзацем первым пункта 3 статьи 224 настоящего Кодекса, включает в себя следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, отдельно:

1) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;

2) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;

3) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

4) налоговая база по операциям займа ценными бумагами;

5) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;

6) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;

7) налоговая база по доходам от продажи недвижимого имущества и (или) доли (долей) в нем, а также по доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке дарения;

8) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная абзацем первым пункта 3 статьи 224 настоящего Кодекса.

23. Налоговые базы, указанные в пунктах 21 и 22 настоящей статьи, за исключением основной налоговой базы, определяются как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении налоговой базы, с учетом особенностей, установленных статьями 2141, 2143, 2144, 2145, 2147, 2149 настоящего Кодекса, применяемых при расчете соответствующих налоговых баз.

Налоговая база по доходам от долевого участия определяется с учетом особенностей, установленных статьей 275 настоящего Кодекса.

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 3 пункта 21 настоящей статьи, соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 2191 и статьей 2201 настоящего Кодекса.

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 7 пункта 21 настоящей статьи, соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 2191 и статьей 2201 настоящего Кодекса.

При определении налоговой базы, указанной в подпункте 6 пункта 21 настоящей статьи, соответствующие доходы уменьшаются на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 2202 настоящего Кодекса.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Основная налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении указанной налоговой базы, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса (за исключением налоговых вычетов, указанных в пунктах 23 и 6 настоящей статьи), с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Если иное не установлено настоящей статьей, в отношении налоговых баз, не относящихся к основной налоговой базе, налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 настоящего Кодекса, не применяются.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении основной налоговой базы за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. При этом на следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой.

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при отсутствии в налоговом периоде доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении основной налоговой базы, разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов, учитываемых при определении основной налоговой базы, может переноситься на предшествующие налоговые периоды в порядке, предусмотренном настоящей главой.";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. При определении налоговой базы доходы от продажи долей в уставном капитале общества подлежат уменьшению на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 25 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, вне зависимости от налоговой ставки, установленной в отношении таких доходов.";

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи, при определении налоговой базы, не указанной в пункте 21 или 22 настоящей статьи, налоговая база определяется как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих налогообложению.";

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Налоговая база по доходам от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, по доходам в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также по подлежащим налогообложению доходам, полученным физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 11 статьи 224 настоящего Кодекса, определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 1 (в части, относящейся к проданным имуществу и (или) доле (долям) в нем) и 2 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, а также с учетом особенностей, установленных статьями 213, 2131 и 21410 настоящего Кодекса.

В случае, если в налоговом периоде сумма налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 и 219, подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса, не может быть полностью учтена при определении основной налоговой базы, такие налоговые вычеты в части, которая не может быть учтена при определении основной налоговой базы, учитываются по итогам этого же налогового периода при определении налоговой базы по доходам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, но в размере не более суммы такой налоговой базы. При этом на следующий налоговый период указанные в настоящем абзаце налоговые вычеты не переносятся, если иное не предусмотрено настоящей главой.";

2) в абзаце третьем пункта 3 статьи 21410 слова "пунктом 1 статьи 224" заменить словами "пунктом 11 статьи 224";

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 218 слова "налоговой базы в соответствии с пунктом 3" заменить словами "налоговых баз в соответствии с пунктом 3 или 6";

4) в абзаце первом пункта 1 статьи 219 слова "налоговой базы в соответствии с пунктом 3" заменить словами "налоговых баз в соответствии с пунктом 3 или 6";

5) в абзаце первом пункта 1 статьи 2191 слова "налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210" заменить словами "налоговых баз в соответствии с пунктом 23 или 3 статьи 210";

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 220 слова "налоговой базы" заменить словами "налоговых баз", цифру "3" заменить словами "3 или 6", после слова "предусмотрены" дополнить словами "указанными пунктами и";

7) в абзаце первом пункта 1 статьи 2201 слова "налоговой базы в соответствии с пунктом 3" заменить словами "налоговых баз в соответствии с пунктом 23";

8) в абзаце первом пункта 1 статьи 2202 слова "налоговой базы в соответствии с пунктом 3" заменить словами "налоговых баз в соответствии с пунктом 23";

9) абзац первый пункта 1 статьи 221 дополнить словами ", но не более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской деятельности";

10) в статье 224:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Налоговая ставка, установленная настоящим пунктом, подлежит применению в отношении совокупности всех доходов физического лица - налогового резидента Российской Федерации, подлежащих налогообложению, за исключением доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 11, 2, 5 и 6 настоящей статьи.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации в отношении доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходов в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.";

в) в пункте 3:

в абзаце третьем слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

в абзаце четвертом слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

в абзаце пятом слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

в абзаце шестом слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

в абзаце седьмом слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

в абзаце девятом слова "в размере 13 процентов" заменить словами "в размере, предусмотренном пунктом 31 настоящей статьи";

г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом пункта 3 настоящей статьи, налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы соответствующих доходов, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.";

11) в статье 225:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется в следующем порядке:

1) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса, составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как соответствующая налоговой ставке, установленной абзацем вторым пункта 1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля указанной суммы налоговых баз;

2) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса, составляет более 5 миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, равной соответствующей адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 настоящего Кодекса, процентной доле уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы налоговых баз, указанных в пункте 21 статьи 210 настоящего Кодекса.";

б) дополнить пунктами 11 - 14 следующего содержания:

"11. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной абзацем первым пункта 3 статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля суммы налоговых баз, указанных в пункте 22 статьи 210 настоящего Кодекса.

12. Сумма налога при применении налоговых ставок, установленных пунктами 2, 5, 6 статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, указанной в пункте 4 статьи 210 настоящего Кодекса.

13. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной пунктом 11 статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, указанной в пункте 6 статьи 210 настоящего Кодекса.

14. Сумма налога при применении налоговой ставки, установленной пунктом 31 статьи 224 настоящего Кодекса, исчисляется в следующем порядке:

1) если сумма доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении налоговой базы, составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как соответствующая налоговой ставке, установленной абзацем вторым пункта 31 статьи 224 настоящего Кодекса, процентная доля налоговой базы;

2) если сумма доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении налоговой базы, составляет более 5 миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, равной соответствующей адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 31 статьи 224 настоящего Кодекса, процентной доле уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы налоговой базы.";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В отношении физического лица - налогового резидента Российской Федерации общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с пунктами 1, 12, 13 настоящей статьи.";

г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В отношении физического лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в соответствии с пунктами 11, 12, 14 настоящей статьи.";

12) в статье 226:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "статьей 224" заменить словами "статьей 225";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "(за исключением доходов от долевого участия в организации, а также доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 2147 настоящего Кодекса)" исключить, после слов "установленная пунктом 1" дополнить словами "или 31";

в абзаце втором слова "а также к доходам от долевого участия в организации" исключить;

в) в пункте 7:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"7. Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке, указанной в пункте 1 или 31 статьи 224 настоящего Кодекса, и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет в следующем порядке:

если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, составляет менее 650 тысяч рублей или равна 650 тысячам рублей, - уплата налога производится по месту учета (месту жительства) налогового агента в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения;";

дополнить новыми абзацами третьим - пятым и абзацем шестым следующего содержания:

"если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превысила 650 тысяч рублей, - уплата налога производится по месту учета (месту жительства) налогового агента в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения в следующем порядке:

отдельно уплачивается сумма налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно;

отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей.

Сумма налога, исчисленная по иным налоговым ставкам и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета (месту жительства) налогового агента в налоговом органе, а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения.";

абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами седьмым - девятым;

г) абзац второй пункта 71 изложить в следующей редакции:

"Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом с указанных сумм, перечисляется в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, без применения положений о необходимости уплаты налога в бюджет по месту нахождения обособленных подразделений налогового агента.";

13) в статье 2261:

а) в абзаце первом подпункта 1 пункта 2 слова "Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций, осуществленных не на основании указанных договоров." исключить;

б) в пункте 11:

в абзаце втором слова "в отношении финансового результата" исключить;

в абзаце третьем слова "в отношении финансового результата" исключить;

в) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Уплата суммы налога производится налоговым агентом в порядке, установленном пунктом 7 статьи 226 настоящего Кодекса.";

14) в статье 227:

а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, рассчитанная за налоговый период без учета уменьшений суммы налога, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, превышает 650 тысяч рублей, то часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачивается отдельно от суммы налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно.";

б) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если на момент уплаты авансового платежа в бюджет сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превышает 650 тысяч рублей, то часть суммы авансового платежа, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачивается отдельно от суммы авансового платежа в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно.";

15) в статье 228:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога превышает 650 тысяч рублей, то часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачивается отдельно от суммы налога в части, недостающей до 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят также налогоплательщики, уплачивающие налог на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уплата налога осуществляется не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога налогоплательщиками, для которых выполнено хотя бы одно из следующих условий:

сведения о доходах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде, представлены банками в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 4 статьи 2142 настоящего Кодекса, налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 2261 настоящего Кодекса, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 72 статьи 217 настоящего Кодекса;

общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса, превышает совокупность суммы налога, удержанной налоговыми агентами, и суммы налога, исчисленной налогоплательщиками исходя из налоговой декларации, в отношении доходов налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

2. Положения статей 210, 21410, 218, 219, 2191, 220, 2201, 2202, 221, 224, 225, 226, 2261, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов, полученных начиная с 1 января 2021 года.

3. В отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, при исчислении налога на доходы физических лиц налоговыми агентами применяются налоговые ставки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1 либо абзацами вторым и третьим пункта 31 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), при соблюдении условий, предусмотренных указанными абзацами, применительно к каждой налоговой базе отдельно.

4. Налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения, предусмотренные статьей 123 Налогового кодекса Российской Федерации, которые выявлены в отношении сумм налога на доходы физических лиц, подлежащих исчислению и удержанию налоговыми агентами по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за отчетный период первый квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.

5. Положения пункта 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации в части уплаты налога за счет средств налогового агента при доначислении (взыскании) сумм налога на доходы физических лиц, подлежащих исчислению и удержанию налоговым агентом по налоговой ставке, предусмотренной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за отчетный период первый квартал 2021 года не применяются в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему Российской Федерации указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин