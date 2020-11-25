Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов в гостях против "Лацио" (1:3).

Проиграв в Риме, "сине-бело-голубые" досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф турнира. За два тура до окончания группового этапа российский клуб идет на последнем месте в таблице квартета F, набрав лишь одно очко. Лидирует здесь дортмундская "Боруссия" (девять очков), далее идут "Лацио" (восемь) и бельгийский "Брюгге" (одно очко).

"Пропустив быстрый гол, позволили "Лацио" играть в привычной манере - на контратаках. Второй тайм начался для нас крайне неудачно - с пенальти. Дальше мы старались, но вернуть интригу и приблизиться по счету к сопернику так и не сумели. Абсолютно заслуженная победа римлян. К сожалению, нам не удалось добиться нужного результата", - сказал Семак.

Добавим, что в следующем туре второго декабря "Зенит" встретится на выезде с "Брюгге", а "Боруссия" примет "Лацио".