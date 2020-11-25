Список грубых нарушений на экзамене по вождению сократят

Количество нарушений, за совершение которых кандидатом в водители экзамен прекращается с оценкой "не сдал", в проекте нового административного регламента сократили.

Еще в сентябре проект административного регламента по приему экзаменов на права был выложен для общественного обсуждения. С тех пор работа над ним продолжается, но уже подходит к завершающей стадии. Предполагается, что на днях он будет направлен в Минэкономразвития для получения заключения, и если разногласий не будет, то до нового года он будет утвержден.

В доработанном варианте, как сообщает РИА Новости, количество грубых ошибок, за которые экзамен прекращается, сократили с 19 до 17. В частности, исключили такую грубую ошибку, как невыполнение (игнорирование) задания экзаменатора. Как пояснили "РГ" в Госавтоиснпекции, здесь просто кандидату в водители дали второй шанс на исправление ошибки.

При таком прекращении экзамена кандидаты часто жалуются на то, что они не услышали задания. Поэтому в исправленной версии игнорирование задание перенесено в более легкие нарушения, которые оцениваются тремя баллами. Если кандидат в водители наберет пять баллов, экзамен считается не сданным. Один раз не услышать экзаменатора кандидат может.

Зато изначально заложенные в грубые нарушения в новом регламенте такие действия кандидата, как пользование телефоном во время движения или непристегнутый ремень безопасности, сохранились в доработанной версии. За их совершение оценка "не сдал" гарантирована, а экзамен тут же прекращается.

Сейчас по действующему регламенту пользование телефоном в движении вовсе не регламентируется, а непристегнутый ремень безопасности относится к средним нарушениям, за которые назначается три балла. Всего же в действующем регламенте прописано 17 грубых нарушений, так что новый регламент обещает быть мягче.

Ранее в прессе еще появилась информация, что при доработке документа изменился перечень условий, при которых права подлежат аннулированию. Однако это не так. Каким он был при вынесении документа на общественные обсуждения, таким и остался. Их аннулируют, если истек срок действия прав, изменились персональные данные владельца, если документ пришел в негодность, а также если права были выданы на основании документов, которые признаны подложными.

Аннулируют права и тогда, когда поступит заявление об их утрате или при выдаче нового. И если подтверждено наличие у водителя медицинских противопоказаний.

Экзамены с учетом изменений будут приниматься с 1 апреля следующего года. При этом их останется только два - теория и практика, которая будет приниматься непосредственно в реальных дорожных условиях. При этом движение с медленной без видимой причины скоростью будет наказываться штрафными баллами. В то же время при проведении экзамена представитель автошколы и другие кандидаты на получение прав могут находится в автомобиле вместе со сдающим экзамен и экзаменатором.