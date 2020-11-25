В проекте нового административного регламента сократили количество нарушений, за совершение которых кандидатом в водители экзамен прекращается с оценкой "не сдал".

Не услышать задание экзаменатора кандидат в водители может только один раз. Фото: РИА Новости

Напомним, что еще в сентябре проект административного регламента по приему экзаменов на права был выложен для общественного обсуждения. С тех пор работа над ним продолжается, но уже подходит к завершающей стадии. Предполагается, что на днях он будет направлен в минэкономразвития для получения заключения. И если разногласий не будет, то до нового года он будет утвержден.

В доработанном варианте, как сообщают РИА Новости, количество грубых ошибок, за которые экзамен прекращается, сократили с 19 до 17. В частности, исключили такую грубую ошибку, как невыполнение (игнорирование) задания экзаменатора. Как пояснили "РГ" в Госавтоинспекции, здесь просто кандидату в водители дали второй шанс на исправление ошибки.

Дело в том, что при таком прекращении экзамена кандидаты часто жалуются на то, что они не услышали задания. Поэтому в исправленной версии "игнорирование" задания перенесено в более легкие нарушения, которые оцениваются в 3 балла. Если кандидат в водители наберет 5 баллов - экзамен не сдан. Один раз не услышать экзаменатора кандидат сможет.

Зато изначально заложенные в грубые нарушения в новом регламенте такие действия кандидата, как пользование телефоном во время движения или непристегнутый ремень безопасности, сохранились в доработанной версии. За их совершение оценка "не сдал" гарантирована, а экзамен тут же прекращается.

Напомним, что сейчас по действующему регламенту пользование телефоном в движении вовсе не регламентируется, а непристегнутый ремень безопасности относится к средним нарушениям, за которые назначается 3 балла. Всего же в действующем регламенте прописано 17 грубых нарушений, так что новый регламент обещает быть мягче.

Также в СМИ сообщили, что при доработке документа изменился перечень условий, при которых права подлежат аннулированию. Однако это не так. Каким он был при вынесении документа на общественные обсуждения, таким и остался. Их аннулируют, если истек срок действия прав, изменились персональные данные владельца, если документ пришел в негодность. А также если права были выданы на основании документов, которые признаны подложными. Аннулируют права и тогда, когда поступит заявление об их утрате или при выдаче новых. А также если подтверждено наличие у водителя медицинских противопоказаний.

Экзамены по-новому будут приниматься с 1 апреля 2021 года. При этом их останется только два: теория и практика, которая будет приниматься непосредственно в реальных дорожных условиях. При этом движение с медленной без видимой причины скоростью будет наказываться штрафными баллами.

При проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы, а также другие кандидаты.