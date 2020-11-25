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25.11.2020 23:48
Рубрика: Общество

Играл как Бог

Неистовый Марадона ушел из жизни в 60 лет
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8321)
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Как заявил его адвокат, причиной смерти стал сердечный приступ.
Тот гол в ворота англичан на ЧМ-1986 был забит не по правилам, но действительно с Божьей помощью. Фото: AP Тот гол в ворота англичан на ЧМ-1986 был забит не по правилам, но действительно с Божьей помощью. Фото: AP
Тот гол в ворота англичан на ЧМ-1986 был забит не по правилам, но действительно с Божьей помощью. Фото: AP

В детстве, когда я только начинал интересоваться футболом, моими кумирами были Роналдо, Деннис Бергкамп, Зинедин Зидан. Я восхищался их действиями и сам у себя спрашивал: разве можно играть лучше? "Можно. Это ты еще Марадону не видел. Вот кто настоящая легенда. Ему нет и не будет равных", - парировал мне мой отец, у которого дома до сих пор висит огромный плакат с изображением Диего Армандо, целующего Кубок мира после победного первенства планеты-1986.

Не скрою: мне стала интересна судьба человека, которым восхищались миллионы людей по всему миру. Куча просмотренных кассет, три прочитанные автобиографии, постоянные разговоры об игре Марадоны с отцом - казалось, я знаю великого аргентинца вдоль и поперек. Подумать только - в Аргентине даже есть церковь имени Марадоны, основанная в 1998 году. Кто-то скажет, что это фанатизм. Вполне возможно, но такие вещи лишний раз показывают, кем был Диего Армандо и чего он достиг.

Перечислять его футбольные достижения, если честно, не вижу смысла. Их так много, что не хватит и целой газетной полосы. Венцом его блестящей карьеры, безусловно, стал чемпионат мира-1986, на котором он в одиночку привел свою сборную к триумфу и забил легендарный мяч в ворота англичан, признанный затем ФИФА лучшим голом XX столетия. В той же игре была и знаменитая "Рука Бога", как сам Марадона окрестил свой гол, забитый им не по правилам.

Великий на поле, но отнюдь не безгрешный вне его. Более того - вся личная жизнь Марадоны напоминала некий голливудский фильм с лихо закрученным сюжетом. Постоянные скандалы, проблемы с итальянской мафией, из-за которых, как полагали близкие друзья аргентинца, он начал увлекаться наркотиками, громкий развод с женой, судебные тяжбы из-за внебрачных детей - вот такой была жизнь Диего Армандо.

В те редкие моменты, когда у Марадоны была возможность отдохнуть, он любил посещать свой родной городок Ланус, где он вырос в нищете вместе со своими родителями. В своей автобиографии Марадона признавался, что каждый раз, возвращаясь домой, он плакал несколько минут. Рыдал Диего Армандо и на поле. В общем, эмоций своих он никогда не скрывал. Он был живым, человечным.

- Я актер, потому что живу, как мне хочется. Но актерам дают сценарий, и они его читают. А я не читаю! Я живу так! "И в этом моя игра", - так о себе говорил Марадона.

Последние несколько лет Диего Армандо отошел от тренерской деятельности. Да и в принципе карьера после футбола у него не задалась. Было несколько попыток заявить о себе в новом качестве, но ничего у него не получилось. Вместе с тем Марадону мучили проблемы со здоровьем, о которых он ни с кем не любил делиться, даже с самыми близкими людьми.

Марадону всю жизнь преследовали скандалы. Сам аргентинец говорил, что он актер, но играет без сценария и живет, как сам того захочет

В начале ноября стало известно, что Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Личный врач аргентинца Леопольдо Луке поспешил успокоить поклонников Диего Армандо, отметив, что госпитализация не была срочной и что сам Марадона захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день экс-игрока "Наполи" перевезли в другой госпиталь, где ему была успешно проведена операция. В четверг, 12 ноября, Марадону выписали из больницы. Казалось, все хорошо.

И вот такие новости... Одним из первых смерть Марадоны прокомментировал его вечный конкурент, "Король футбола" Пеле. "Диего, не сомневаюсь: однажды мы сыграем с тобой в футбол на небесах. Покойся с миром", - сказал Пеле.

- Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойденный волшебник. Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт, - написал Криштиану Роналду.

- Я глубоко опечален новостью о смерти Диего Марадоны, одной из величайших икон мирового футбола. Он достиг величия как замечательный игрок, обладающий гениальностью и харизмой, - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Тем временем в Аргентине был объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны. "Не могу поверить в это. Я опустошен. Это худшая новость, которую только можно услышать. У меня просто нет слов", - не скрывал эмоций президент Аргентины Альберто Фернандес.

Слов действительно нет. Прощайте, Диего Армандо. Вы играли как Бог. Вам нет равных и не будет.

Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона РГ-Фото

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