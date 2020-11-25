В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал заявление ЦСКА в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В среду ЦСКА опубликовал сообщение, в котором выразил удивление словами Черчесова в отношении нападающего клуба Федора Чалова. В армейском клубе остались недовольны тем, что наставник сборной позволил себе оскорбительные слова в отношении своего футболиста.

В самом конце заявления ЦСКА, опубликованного на сайте, говорится: "Многие считают Черчесова физруком, а не тренером. Похоже, что он до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот".

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что конфликт между клубом и тренером вышел за допустимые рамки.

"Конфликт выходит за рамки, но все люди серьезные. Я не ожидал от ЦСКА такого заявления, но, видимо, на то есть причины, - заявил Созин Sport24. - Что произошло? Неудачно сыграли, человек пошел на "Матч ТВ", волновался".

Он также отметил, что лучше было изначально "не выносить сор из избы" и встретиться тренеру с руководителями клуба, но теперь поздно, ведь в ЦСКА прямо заявили, что обратной дороги не будет. Конечно, болельщикам будет интересно продолжение истории, но не сборной, подчеркнул Созин. "Если клубы выскажут свое недоверие, и не будут отдавать игроков, это не сыграет на руку тренеру. Предлагаю остановиться на этом этапе. Хороший диалог лучше, чем яркий спор", - заключил член комитета по этике РФС.

По его мнению, будет неправильно, если комитет РФС по этике будет рассматривать заявление ЦСКА.

"Но не я это решаю. Решают руководители РФС. Если они сочтут нужным", - добавил Созин.

При этом он отметил, что во всей этой ситуации есть и разумное зерно - равнодушных нет. "Если бы сборная сыграла плохо, и все замолчали, это одно. Но всех это волнует, - отмечает он. - Эти 0:5 пойдут на пользу всем, это всколыхнет всю нашу футбольную общественность, как это было после ЧМ. Правда, тогда это была положительная волна, теперь она со знаком минус. Это хороший посыл, что все наладится".