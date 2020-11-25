В России упали цены на смартфоны Huawei. Что можно покупать?

В официальном магазине Huawei/Honor и партнерских сетях в преддверии "Черной пятницы" снизились цены на смартфоны производителя, а также ноутбуки, умные часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

Например, бренд Huawei снизил цены на смартфоны P40/P40 Pro, а также Mate 40 Pro и P30 Pro - на них действуют скидки в размере от 8 до 10 тысяч рублей. Также снижение цен затронуло модели Mate 30 Pro, P40 Pro+, P30/P30 Lite, Huawei P Smart 2021 и nova 5T.

Кроме того, флагманский ноутбук MateBook X продается со скидкой в размере 17249 рублей, а при покупке умных часов можно получить в подарок наушники.

В свою очередь, Honor предлагает скидки на флагман Honor 30 Pro+, смартфоны Honor 30 и Honor 30S в размере 7-10 тысяч рублей, а также снижает цены на модели Honor 9A, 9C и 9S, Honor 10 Lite, 10i Premium, 20e, Honor 9X, 9X Lite, 9X Premium, Honor 30i.

Также снижение цен затрагивает планшетные ПК, ноутбуки MagicBook, умные часы и беспроводные наушники.

Ранее о скидках в рамках подготовки к "Черной пятнице" сообщила компания Samsung.