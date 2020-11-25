Видео: хотели вытащить застрявший пикап, но разломили его пополам

В любом важном деле, особенно, если оно касается техники, необходимы своевременность всех действий и соразмерность предпринимаемых усилий.

Проще говоря, все нужно делать вовремя и прикладывая ровно столько сил, сколько надо: недольешь масла - будут проблемы с двигателем, перекрутишь гайки - сорвешь резьбу, отпустишь педаль сцепления на полсекунды раньше нужного - двигатель заглохнет и т.д.

О том, как тщательно нужно согласовывать командные действия - следующий ролик, снятый где-то в жаркой Африке. Как можно понять из контекста, пикап попал тремя колесами из четырех в неглубокую траншею на обочине дороги и выбраться сам не имел никакой возможности.

На подмогу пришел водитель грузовика. Из тех горе-спасателей, что лучше бы оставили пострадавшего в беде, чем так помогать. Из-за несогласованности действий двух автомобилистов и произошла беда.

Шофер грузовика дернул застрявший пикап так сильно, а владелец пикапа так поздно нажал на педаль газа, что задние колеса не успели помочь передним выкарабкаться из траншеи. Перед автомобиля резко пошел вперед, а задний мост при этом остался на месте. Хрусть - и пополам, к восторгу десятка местных зевак, неизбалованных яркими зрелищами.

Спасенная из траншеи машина, скорее всего, ремонту не подлежит. Будь это тягловое животное, гуманный владелец должен был бы избавить его от мучений.