Volkswagen откажется от Passat в пользу кроссоверов

Volkswagen удалит из своей гаммы среднеразмерный седан Passat в его североамериканской ипостаси. Это произойдет после завершения запланированного жизненного цикла модели нынешнего образца, т.е. в 2023 году.

Высвободившиеся мощности на заводе концерна в Чаттануге (штат Теннесси, США) после снятия с производства Пассата займут выпуском электрических моделей на платформе MEB, в т.ч. кроссовера Volkswagen ID.4. Об этом на конференции Wards Auto заявил глава бренда VW Ральф Брандштеттер.

"Мы приняли решение убрать Passat для США, поскольку тренды на рынке твердо смещаются в сторону кроссоверов, о чем свидетельствует успех модели Atlas", - говорит топ-менеджер.

Американский Volkswagen Passat нынешнего образца выпускается с 2018 года, он не имеет ничего общего с европейской моделью. Машина построена на устаревшей платформе PQ46 и по размерам крупнее одноименной модели для Старого Света. Американский седан оснащается одним мотором - бензиновым турбо объемом 2,0 л и мощностью 176 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая, автоматическая.

Европейскую и китайскую версию Volkswagen Passat сокращать не планируют - уже готовятся модели следующих поколений. В России продают евроверсию модели, она стоит сейчас от 1 949 000 рублей.