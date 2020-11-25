Вышел трейлер последнего сезона "Бесстыжих"

Телеканал Showtime опубликовал трейлер заключительного, одиннадцатого сезона сериала "Бесстыдники" про непростую семью Галлагеров и их сложные взаимоотношения с миром.

Напоследок фанатам сериала расскажут о том, как герои будут справляться не только с семейными невзгодами, но и с проблемами вокруг. Район, где они живут, собираются перестроить. Появились новые соседи, с которыми отношения сразу не ладятся. А самое главное - это коронавирус, который теперь не только отменяет премьеры, но и попадает в сюжеты картин. Так сказать, на злобу дня.

Премьера сезона намечена на 6 декабря. В касте все те же полюбившиеся актеры - Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Эмма Кинни и другие. А шоураннером и по совместительству сценаристом и продюсером также остался Джон Уэллс ("По волчьим законам", "Август").